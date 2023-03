Ossandón cuestiona citación de La Moneda a Yáñez: “El alma del Gobierno llegó a través de eso, en la calle y tirando piedras”

El senador RN Manuel José Ossandón conversó con Radio Futuro sobre la crisis de seguridad en el país y la urgencia que el Gobierno puso a 16 iniciativas en materia de seguridad, hecho que se conoció el miércoles a través de la ministra de la Segpres, Ana Lya Uriarte.

La respuesta de Uriarte frente a los cuestionamientos en contra del Ejecutivo también estuvieron marcados por las polémicas declaraciones del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien fue citado al Palacio de La Moneda para conversar con la ministra del Interior, Carolina Tohá. Ello, luego de emplazar a las autoridades a que otorguen más herramientas para enfrentar los crímenes.

Respecto de un eventual acuerdo en materia de seguridad, Ossandón subrayó que “por supuesto que todos estamos y en RN el que está a cargo soy yo, porque tenemos una reunión con la ministra Tohá. Hay que comenzar de dejar de lado los slogans. Debemos comenzar a trabajar de manera rápida. Lo que plantea la ministra está bien, pero si no recuperemos la calle y la autoridad de la policía, es una dificultad“, afirmó.

“Una quitada de piso”, según Ossandón

En esa línea, Manuel José Ossandón abogó por la protección a las policías. “¿Cómo un Carabinero podrá aplicar el protocolo en la calle? El sentimiento de los carabineros de calle es que sienten que no pueden hacer nada porque terminan siendo investigados y condenados. Ese es un problema real. Antes estaba permitido pasar con bencina por Plaza Italia”, sostuvo.

Y continuó con su emplazamiento al Gobierno y al oficialismo. “Esto es la cueca en pelota. Si el Gobierno y la ministra Tohá no avanzan es un tema. El Presidente puede firmar un decreto para el uso de armas y eso es así de simple. Si uno fuera policía y tiene la posibilidad de utilizarla, sabiendo de la indefensión, ¿la usarías? La ministra Tohá dijo que cuando un carabinero dispara a un delincuente no está violando los Derechos Humanos. No es problema de la sociedad, y si alguien muere es problema personal”.

Respecto de la citación de Yáñez a La Moneda, Ossandón arremetió contra el Ejecutivo. “El general director no se salió de sus atribuciones y lo hizo desde un sentimiento. No se puede estar matando a sus carabineros. Me parece una quitada de piso el llamado al general director a La Moneda. El Presidente de la República y la ministra Tohá, ¿por qué lo exponen? Porque el alma del Gobierno llegó a través de eso. En la calle y tirando piedras. Un caso concreto es cuando llegaron a La Moneda y había dos personas agrediendo a Carabineros a golpes y las ministras dijeron que se resolvieran los protocolos”, argumentó.

Finalmente, Ossandón respondió por qué repostularía a Sebastián Piñera. “Estoy seguro de lo que estoy diciendo. Lo que me preocupa es que la única posibilidad que tienen estas personas es empezar a eliminar todos los posibles candidatos de la centroderecha para que quede libre y eso es gravísimo. Cuando uno tiene el poder político y económico, que lo tiene, se vuelve peligroso. Saldremos de un Gobierno muy mal parado. Este es un Gobierno amateur, malo. Son inexpertos e ideológicos. Tenemos que trabajar para que no revienten el país en los tres años que quedan. Queremos una reforma tributaria que sea buena y a largo plazo“.