Gaspar Rivas y seguridad en fronteras: “Si yo tengo un arma y me tiran un piedrazo, yo se lo respondo a balazos”

Una vez más, el diputado Gaspar Rivas realizó una polémica intervención en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, mientras se discutía el proyecto de infraestructura crítica, con énfasis en la presencia de las Fuerzas Armadas en las fronteras.

El parlamentario del PDG citó unas declaraciones del comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga, quien señaló la semana pasada que esta iniciativa “desvirtúa el rol principal” de la institución castrense.

“Indudablemente, somos respetuosos de la institucionalidad. Nosotros vamos a cumplir la Constitución y las leyes que se establezcan”, indicó Iturriaga. “Pero es un deber señalar que la misma Constitución genera para las Fuerzas Armadas, para el Ejército en particular, unas tareas prioritarias que tienen que ver con la defensa. Y justamente, todas estas tareas que se derivan hacia el orden público, están desvirtuando nuestra tarea y rol principal”.

La arremetida de Gaspar Rivas

Durante la sesión en la Sala de la Cámara, Gaspar Rivas afirmó que “este proyecto de ley fue largamente esperado por la ciudadanía, que quiere orden en nuestra sociedad. En ese aspecto, yo quiero destacar el tema relativo al resguardo de fronteras, que estaba introducido en este proyecto de ley”, comenzó diciendo.

“Quiero hacer hincapié en algo que pasó casi colado la semana pasada”, continuó. “Si mal no recuerdo, el comandante en jefe del Ejército manifestó que, cuando se les iban a encargar la función de resguardar las fornteras, indicó que eso no correspondía históricamente a las funciones de las Fuerzas Armadas“.

En ese punto, Rivas lanzó duras críticas contra el comandante en jefe del Ejército. “Quiero recordarle que él no está más allá de que eso sea efectivo o no lo sea, él no está en la función que cumple para deliberar. Él está para obedecer, esa es su función, y no para estar emitiendo opiniones que son rayanas, desde mi punto de vista, en la casi insubordinación”.

“Si el gobierno, el que fuere. Este, que no es mi gobierno. Pero este o cualquiera, si lo envía a la frontera a resguardarla, el Ejército tiene que ir. Y el comandante en jefe tiene que hacerlo“, remarcó el diputado.

“A balazos, no a piedrazos”

Luego, los cuestionamientos de Gaspar Rivas por la protección de la fronteras subieron de tono. “Lo que pasa es que nosotros tenemos un Ejército que está acostumbrado solamente a los desfiles, a hacer el paso de ganso. Pero que no le ha ganado, al menos esta generación, ninguna guerra a nadie. Los únicos héroes que tiene el Ejército de Chile son aquellos cuyos huesos todavía están blanqueándose bajo la luz del sol en el desierto”, remató.

Y también habló de “otros que andan desfilando no solamente en las paradas militares, sino también desfilando por los tribunales. Y se dan el gusto de decirle al Ejecutivo de este gobierno, que no es mi gobierno, que ellos no tienen la función de orden público”.

“Me parece que ha llegado el momento definitivamente de empezar a pensar en dejar de lado la proporcionalidad y empezar a aplicar la racionalidad. Si de mí dependiera, si yo tengo un arma y me tiran un piedrazo, yo se lo respondo a balazos, no a piedrazos. No van a ir los militares con bolsitas de piedras a responder a la frontera. Tienen que responder con lo que llevan, fusiles, armas de guerra, porque esto ya no da para más esta invasión”, cerró Rivas.

Revisa aquí la intervención completa: