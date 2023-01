El lunes 23 de enero, Manuel José Ossandón estuvo en Mesa Central. En el programa de discusión política de Canal 13, el senador de Renovación Nacional habló sobre diferentes temas. Y uno de los asuntos a los que se refirió, fue acerca del nuevo proceso constituyente y a cómo su partido lo enfrentará.

En la instancia, el también exalcalde de Puente Alto, afirmó que “no va a pasar lo de la Convención anterior, por lo siguiente: Chile demostró tener sentido común. Va a haber voto obligatorio. La gente, más que, izquierda y derecha, quiere un país justo, solidario“.

Luego, el senador de Renovación Nacional, agregó: “Que puedas salir a la calle sin miedo. Todas esas cosas que nosotros no conocíamos, ¿no cierto? Para eso necesitas sentido común”

“No queremos más a la Tía Pikachu haciendo Constitución”

Más adelante, Manuel José Ossandón se refirió a la lista de candidatos que está buscando Renovación Nacional para el comité de expertos (designados por el Congreso) y el Consejo Constitucional (electos por votación popular). Una ocasión en la que mencionó a una exconvencional del proceso anterior.

“Nosotros nos hemos preocupado de buscar gente que más que tenga un perfil político y que vaya a la pelea chica, que sepa del tema. No queremos más a la Tía Pikachu haciendo Constitución, aunque sea de izquierda o derecha. Porque puede haber un Tía Pikachu de derecha también”, declaró Ossandón.

“El problema es que, pasteleros a sus pasteles. A mí no me elijan, porque yo no seré capaz de hacerle 10 artículos“, añadió después.

La Tía Pikachu contraatacó

Sin embargo, la exconvencional Giovanna Grandón no se quedó en silencio. La exintegrante de la Lista del Pueblo hizo uso de su cuenta en Twitter, para subir una recordada presentación del senador Ossandón en Tolerancia Cero, cuando no podía responder las preguntas de los panelistas.

“Su clasismo indigna, pero no me sorprende. Que no quieran al pueblo presente en el debate tampoco, porque arriesgan sus negociados truchos. Pero que venga quien fuera conocido como Manuel Nosé Ossandón a decir quién sabe y quién no, es un meme“, respondió la Tía Pikachu.