Ministra Tohá asegura que “no hay plan de otros indultos” y espera que oposición “pondere esto con más calma”

“No hay ningún plan de otros indultos, no hay en carpeta otros indultos por decirlo así“, aseguró la mañana de este sábado la ministra del Interior, Carolina Tohá, al referirse a los indultos entregados ayer por el Presidente Gabriel Boric, que beneficiaron a 12 presos del estallido social y al exfrentista Jorge Mateluna.

En esa misma línea llamó a la oposición a ponderar lo ocurrido y que tras las primeras impresiones se retome el trabajo en la mesa de seguridad, para llegar a acuerdos que beneficien a la ciudadanía. Todo lo anterior luego que algunos miembros de Chile Vamos anunciaran que dejarían la mesa a raíz de los indultos.

“Otros presidentes han ejercido esta facultad de manera mucho más amplia, el Presidente Boric está en su primer año, pero no hay ningún plan de otros indultos, no hay en carpeta otros indultos por decirlo así (…) En el caso del presidente Piñera efectivamente varias de las personas que indultó son personas que tenían condenas contra delitos de lesa humanidad y a muchos no nos pareció correcta esa decisión, pero no trancamos la discusión de los temas que el país necesita“, dijo la ministra Tohá en conversación con Chilevisión.

A esto agregó que espera que la oposición pondere sus declaraciones, apuntando que “no voy a hacer escalar esto, porque espero que las reacciones primeras se ponderen y nos sentemos nuevamente (en la mesa de seguridad) porque lo que se ha logrado construir es demasiado importante para dilapidarlo, es importante para la gente, para que avancemos en temas de seguridad”.

Salida de la oposición de la mesa de seguridad

La ministra del Interior agregó que si se concreta la salida de Chile Vamos y Republicanos de la mesa de seguridad, “afectaría a las personas”, porque se requieren acuerdos amplios para avanzar en esas materias y agregó que sería un “costo grave” de la decisión presidencial.

“Sería un costo bastante grave, ahora yo entiendo que a propósito de la decisión que tomó el Presidente puede haber reacciones en un primer momento, pero también espero que eso decante con las horas y los días y que volvamos a sentarnos porque los desafíos de seguridad no van a desaparecer y la necesidad de trabajar juntos sigue siendo fundamental, y los acuerdos que tenemos no podemos desperdiciarlos, son demasiado importantes, los ciudadanos tienen que ver trabajo conjunto y no solo peleas”, indicó.

“Reconstruir la paz social”

En ese mismo sentido reiteró que el indulto es un prerrogativa exclusiva del Presidente, tal como lo son los cambios de gabinete, y que no se conversan ni se negocian, y que en este caso puntual, era necesario para “reconstruir la paz social” que se vio afectada tras el estallido social.

“No es algo que se discuta o resuelva, es una decisión suya (del Presidente), personal, esto no es algo que el Presidente ha ocultado, siempre ha dicho cual es su opinión en la materia, ahora que la decisión se tomó, van a darse esas conversaciones, es importante que se pondere esto con más calma, la decisión que tomó el Presidente obedece a una mirada también de dejar atrás el quiebre que fue el estallido y ese dejarlo atrás requiere de más elementos donde sí vamos a necesitar estar de acuerdo. Cuando el Presidente toma esta decisión lo hace con un juicio personal de que para reconstruir esta paz social este gesto es necesario, pero no es suficiente y como no es suficiente nos requerimos todos”, puntualizó la ministra Tohá.