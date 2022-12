Este domingo el Presidente Gabriel Boric habló sobre las dos postulaciones fallidas realizadas por el Gobierno en la búsqueda por un nuevo fiscal nacional y sostuvo que estas complicaciones en cuanto al consenso “terminan agrietando la confianza que ya está debilitada en las mismas instituciones”.

El pasado 19 de diciembre el Senado rechazó la segunda propuesta levantada desde el Gobierno, la abogada Marta Herrera. Con anterioridad, ya se había rechazado la candidatura de José Morales.

En entrevista del Diario Financiero, el mandatario abordó las complejidades que ha tenido que enfrentar durante este proceso de elección, donde aseguró que “me tiene preocupado porque si estamos hablando de lo que más le preocupa a los ciudadanos -la seguridad pública- y todas las instituciones no son capaces de ponerse de acuerdo para poder ofrecer soluciones, finalmente se termina agrietando la confianza que ya está debilitada en las mismas instituciones”.

La petición hacia el Senado

“Por eso le pido al Senado que tenga responsabilidad respecto a este tema y logremos tomar decisiones en conjunto”, agregó.

Asimismo, abordó los comentarios sobre una posible desunión de su coalición y detalló: “En la primera votación logramos 31 votos y en la segunda 26, de los cuales nuestra coalición votó prácticamente entera alineada. Hubo dos descuelgues, de los senadores Pedro Araya y (Alfonso) de Urresti. Entonces decir que la coalición no se alinea me parece que no es accurate… preciso, perdón por la siutiquería del inglés”.

“No lo veo como una derrota para el gobierno, es algo que le hace daño a la institucionalidad de la Fiscalía. Ha sido un error, una desviación del proceso y espero que lo resolvamos en el corto plazo”, complementó.

Finalmente, el mandatario señaló que tras estos dos intentos fallidos por un perfil para el cargo de fiscal nacional existe “una reflexión más profunda que dar”.

“Nosotros no podemos dar por sentada la democracia. Tenemos que tratar de fortalecerla. Desgraciadamente en el último tiempo en el Parlamento ha habido una tendencia a la desintegración, a la dispersión, más que a la unidad en torno a proyectos políticos de largo plazo. Se ha impuesto una lógica muy individualista que hace daño”, sostuvo el Presidente.