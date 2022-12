Felipe Guevara niega acusaciones por desvíos de dineros en Vitacura: “Es enfermizo y totalmente falso” 

El testigo clave para el Ministerio Público, Domingo Prieto, señaló en entrevista con los fiscales, que quien inventó el mecanismo que permitió la supuesta entrega de millones de pesos en efectivo al exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, fue el exintendente Felipe Guevara, quien trabajó por 12 años en Vitacura.

Prieto era encargado de Vita Salud, Vita Emprende y Vita Deportes, sociedad sin fines de lucro que funcionaban recibiendo fondos de la municipalidad de Vitacura. Organizaciones que eran usadas, presuntamente, para sacar desviar dinero desde los programas hacia las arcas de Torrealba.

Ante estas acusaciones, Guevara señaló que “Estos organismos Vita existían desde la alcaldesa Patricia Alessandri, uno se llamaba Vita Groso, otro Vita Mayor, pero esas organizaciones ya venían desde antes de la administración Torrealba“.

Prieto también señaló que cuando Guevara dejó su cargo como director de desarrollo comunitario, se le ordenó entregarle 2 millones de pesos, lo que habría salido de Vita Deportes.

La defensa de Guevara

Frente a esto, Guevara aseguró que “Es enfermizo y totalmente falso. Cómo se le puede ocurrir decir algo así. No me ha requerido siquiera la fiscalía, porque nadie puede creer esa tontera, es falso. Si me requieren, no tengo inconveniente, pero es completamente falso”, consiga La Tercera.

“Al señor Prieto no lo veo hace 20 años, yo trabajé en Vitacura hace 15 años atrás. Estamos hablando de largo periodo de tiempo, no he tenido relación con esa gente, ni telefónicamente. No tengo ni el correo de ese señor. Él tendrá que explicar de dónde saca estas cosas. Estoy molesto”, agregó el ex intendente metropolitano.

En la misma línea, Guevara complementó su defensa señalando que “el señor Prieto es anterior a mí en Vitacura. Cuando yo llegué él ya estaba, ahora, yo desconozco sus costumbres, pero decir que yo inventé esto es totalmente falso. Yo no tenía ninguna relación con él en nada del municipio. Todo esto me parece muy raro y me deja bastante molesto“.