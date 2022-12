Secretario general del PC y acuerdo constitucional: “Se está retrasando y tratando de eludir que la soberanía ciudadana se exprese”

El secretario general del Partido Comunista y exdiputado, Lautaro Carmona, forma parte de la comisión de los diálogos constitucionales que se encarga de redactar una propuesta para ser difundida entre los partidos con representación parlamentaria. Desde esa mirada interna, dijo este lunes en ADN Hoy, que el trasfondo en las dilaciones tiene que ver con la conformación del Congreso, en ambas cámaras.

“El resultado del día 4 de septiembre, que sostiene lo que se le ocurra a la representación de derecha, es faltar al rigor, asumiendo que ese 62% es una posición de la derecha, donde incluso no solo el mensaje de Amarillos, sino también del Partido Demócrata, no juega ningún papel. No lo pueden sostener (…) Si al final, el 62% es irrebatiblemente influencia de la derecha, ¿qué temor hay entonces que vayamos a que se pronuncie el soberano y vaya a tener esa correlación? Creo que no es así y por eso se está retrasando y tratando de eludir que la soberanía ciudadana se exprese, porque la expresión y la correlación que tiene el Congreso Nacional a nivel de dos Cámaras, favorece a la derecha”, dijo.

Luego agregó: “Imaginarse un proceso para un proyecto que tiene una perspectiva histórica de 30, 40 años, es hacerlo con una cancha rayada y garantizada en beneficio de los sectores de derecha, que han mantenido la continuidad de la Constitución del 80 y que los cambios deben ser simulaciones, no de fondo. Desde esa perspectiva, no tiene consistencia hasta el final arrogarse ese resultado”.

Así las cosas, repasó uno de los acuerdos previos a las conversaciones: “Uno de los bordes o principios que se impusieron dice: ‘Chile es un país democrático, soberano y la soberanía radica en el pueblo’. Si nosotros, por arrogancia intelectual, vamos a imaginar que la condición de pueblo o de expertos es de falta de inteligencia, es una falta de respeto a lo que debiera ser el rigor de un político referido a subordinarse al pronunciamiento de la soberanía ciudadana”.

Así las cosas, una “reversa” fue desechada por el líder del PC: “Voy a desechar la posibilidad de que esto no tenga reversa cuando se cierre (…) Una cosa que uno no puede renunciar por adelantado a todos los esfuerzos que haya que hacer”.

Sobre el comité de expertos, apuntó a la difusión por parte de Amarillos: “Hoy está topando que hay una sobrexagerada valoración de la incidencia de los llamados expertos por una tesis muy difundida que instaló el movimiento Amarillos, quienes incluso llegaron a decir que no se concibe que sean todos nombrados por el Congreso. Si eso ocurre, nosotros nos retiramos de la mesa y si eso ocurre, haremos campaña en contra de la propuesta. Es una advertencia evidente, un diálogo no contribuyente”.

“Luego, se dieron cuenta que era un error en el intercambio político. Si algo tiene de avance con tanto freno y dificultad es que Amarillos se integró a la coalición de derecha. Incluso hay momentos en que la posición de Chile Vamos la vocea un representante de Amarillos. Eso es bueno porque pone las cosas en su lugar sobre qué representa cada uno, incluso esos mensajes soberbios en que se habla de los expertos, la calidad de expertos y cómo una figuración como esa puede contribuir a la nueva Constitución”, añadió.

Así las cosas, Carmona también valoró que se llame a un nuevo proceso eleccionario (“evidentemente”, dijo): “Hay que recoger todas las experiencias. Nadie se desentiende de lo que pasó el 4 de septiembre (…) Con las correcciones y aprendizajes que uno vea, hay que reponer el proceso para que un colegiado, definido pro la soberanía ciudadana, para que luego, ratificado por un plebiscito, tengamos nueva Constitución como es el mandato al respecto”.

Pero los expertos, planteó, deberían hacer “una propuesta de contenidos, que serán debatidos a nivel de electos. No tenemos problemas en que haya expertos y que cada uno tenga obligaciones en sus listas y presentar expertos que tengan alta aprobación cuando sean electos, sea por listas cerradas o por listas con diferencias para ellos, pero que sean sometidos al veredicto de la soberanía ciudadana”.

“Para nosotros, efectivamente, el órgano que se transforme en colectivo en la perspectiva de nueva Constitución debe ser 100%, con las contribuciones y con una composición posible que permita que se resuelva esto, que se ha planteado como expertos, con la vía que sean ratificados a través de la votación ciudadana, que le da no solo legitimidad, sino le da una igualdad de condiciones a todos los futuros constituyentes”, agregó.

Hacia el final, planteó que la dilación y el alargue en los argumentos sería por daños al Gobierno y a sus fuerzas, “porque hace que la agenda de compromiso programático no tengan el foco nítido de parte de la ciudadanía porque está de por medio acompañar el debate que no concluye”:“Nosotros hemos luchado por una nueva Constitución por muchos años y vamos a seguir luchando si no cuajara este proceso, porque somos convencidos que la democracia chilena requiere una nueva Constitución para una nueva potenciación, incluso para su modelo de desarrollo, que incluye poner en el centro la calidad de vida de la gente.