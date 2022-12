Canciller tras fallo por el Silala: “Ambos países tienen derechos, pero también obligaciones, que es no privar al otro de uso equitativo de las aguas”

Habrá un gesto simbólico este viernes: la agente de Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, Ximena Fuentes, llegará hasta el Palacio de La Moneda a eso del mediodía para entregarle al Presidente Gabriel Boric la memoria del fallo por el litigio con Bolivia, por el río Silala. Y será simbólico, pues el jueves, el Mandatario, acompañado del equipo de relaciones exteriores, esperó atentamente la lectura.

La ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, conversó sobre el tema en ADN Hoy: a modo de resumen, la certeza jurídica que entrega la Corte es un vaticino positivo sobre las relaciones con el país altiplánico.

“La Corte lo reconoce en su fallo: la postura boliviana fue modificándose. Así como originalmente (Bolivia) señalaba que no era de curso internacional, que Chile debía pagar una compensación por uso histórico y después fue haciendo distinción de agua subterránea y las superficiales de la canalización y respecto de esa, Chile no tenía derecho. Entonces lo que hizo ayer la CIJ reconoció que Chile no ha cambiado a lo largo de todos estos años su postura, pero dice que dado que Bolivia cambió su posición y finalmente, en los alegatos finales, de abril reconoció los temas centrales del litigio, que se trata de un curso de agua internacional, que no hay agua subterránea y que se trata de derecho consuetudinario internacional”, resumió la ministra.

Así, Bolivia fue “dándole la razón” a Chile, dijo Urrejola. Y entonces el pronunciamiento de la Corte fue “en la pretensión de Chile donde Bolivia debía cooperar y presentar notificaciones oportunas cuando hiciera algo sobre las aguas que afectaran a lado chileno, sino respecto del pasado: Chile reclamó que Bolivia no había cumplido en su obligación de notificar y cooperar, y la Corte dijo que no había incumplido porque esa obligación, que establece que existe cuando hay un riesgo que pueda significar un daño significativo y hasta ahora no ha sido así. Ambos países tienen derechos, pero también obligaciones, que es no privar al otro de uso equitativo”.

El expresidente boliviano, Evo Morales, se refirió al caso en su cuenta en Twitter: “La Corte Internacional negó las 5 pretensiones de #Chile por el uso de las aguas del Silala y reconoció la soberanía de #Bolivia sobre ese recurso natural y su canalización. Pero el excanciller chileno Heraldo Muñoz habla de ‘triunfo’. Como siempre, usa la intriga para sacar rédito político”. Pero para la ministra Urrejola, las palabras que importan son las del actual presidente, Luis Arce.

“Fue claro en señalar lo que señalamos nosotros: que esto da certeza jurídica y podemos seguir cooperando como países vecinos. Chile nunca ha desconocido la soberanía sobre las canalizaciones del territorio. Nunca ha estado puesto en cuestión. La Corte dijo que Chile no lo ponía en cuestión y, por lo tanto, no hay controversia”.

Las relaciones con Bolivia podrían restablecerse: de ello han dado señales los presidentes Boric y Arce, quienes han concretado dos reuniones bilaterales. Además, Urrejola señaló que también ha habido otras reuniones multilaterales entre ella y su par boliviano. “Hemos retomado la hoja de ruta, que tiene 12 puntos, firmada durante el gobierno del presidente Piñera. Hemos retomado esa hoja y los equipos técnicos han avanzado en eso. Dentro de la hoja de ruta hay diálogos multilaterales, como el comité de fronteras: allí podríamos conversar, por ejemplo, de los recursos hídricos compartidos. Hemos estado trabajando y creo que seguiremos en eso”.

“La sensación que tengo de las autoridades bolivianas hablan de la necesidad de mirar con futura las relaciones con Chile. El tema del mar está en la Constitución boliviana y siempre estará allí. Sobre el tener un fallo sobre las aguas del Silala, sí ayuda a seguir trabajando con el país vecino. La única manera de hacerlo es trabajar conjuntamente y creo que hay voluntad para aquello, más allá de las legítiams diferencias”, cerró.