Presidente Arce tras fallo por el Silala: “Bolivia resolvió la controversia gracias a nuestra estrategia de relaciones internacionales”

Luego que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, en los Países Bajos, estableciera que el curso del agua del río Silala es internacional, las reacciones en Bolivia fueron, en general, tan amistosas como las de Chile.

El Presidente Gabriel Boric destacó la “certeza jurídica sobre el carácter del río”, y que esto despejara dudas sobre las disputas con el país altiplánico: “Nuestro país puede estar tranquilo con la sentencia de la Corte. Hemos obtenido la certeza jurídica que fuimos a buscar“.

En Bolivia, en tanto, el canciller Rogelio Mayta celebró que el país, a juicio de la Corte, no haya incumplido las obligaciones de derecho internacional: “El fallo de la Corte nos debe dejar varias enseñanzas, como que países vecinos, antes de llegar a esas instancias, deben dialogar más”.

“El fallo de la CIJ es positivo, porque rechazó la pretensión de Chile de que Bolivia transgredió un derecho internacional y el Tribunal rechazó esa acusación”, agregó el ministro de Relaciones Exteriores boliviano. En la misma línea, aseguró que “quien quiera iniciar procesos por el caso Silala, puede hacerlo”.

Presidente Arce

Durante la tarde, el presidente Luis Arce escribió en su cuenta en Twitter: “#Bolivia resolvió la controversia con un pueblo hermano gracias al trabajo basado en estudios científicos y a nuestra estrategia de relaciones internacionales. Continuaremos esta labor en beneficio de los pueblos”.

Hasta cerca de las 15:00, el expresidente boliviano y principal impulsor del litigio por el Silala, Evo Morales, no se había referido al caso. No así el diputado Rolando Cuellar, quien no descartó iniciar un juicio contra el exmandatario: “Si saliera en contra esta demanda que le cuesta tantos millones al Estado y al pueblo Boliviano, nosotros, como diputado nacional, vamos a iniciar juicio de responsabilidades contra el señor Evo Morales y todo su equipo jurídico por el daño económico al Estado boliviano”.