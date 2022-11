Chile Vamos, Republicanos y PDG anuncian acuerdo para quedarse con la presidencia de 13 comisiones de la Cámara de Diputados

La tarde de este lunes, las bancadas de Chile Vamos, Republicanos y el Partido de la Gente anunciaron un acuerdo para censurar 13 presidencias de comisiones de la Cámara de Diputadas y Diputados que están en manos del oficialismo.

El diputado Jorge Alessandri de la UDI dijo a la prensa que “hicimos muchos llamados al Gobierno para haber llegado a un acuerdo de gobernabilidad similar al del Senado; no hubo respuestas, pueden revisar ustdes las entrevistas, no hubo un llamado de La Moneda, no hubo un Whatsapp de la Moneda, no hubo interés en La Moneda para darle a la Cámara un acuerdo de gobernabilidad parecido al del Senado”.

Con respecto a una posible censura en contra de Vlado Mirosevic, Alessandri dijo que “el día en que pierda la mayoría circunstancial va a ser censurado, eso que no le quepa ninguna duda a nadie”, dijo el diputado UDI, agregando que “así funciona la democracia interna y así opera la Cámara de Diputados”, finalizó.

El jefe de bancada de RN, Andrés Longton, indicó que “son 13 comisiones que en definitiva van a generar un mayor equilibrio respecto a las prioridades que tiene el gobierno, que han sido escasas hasta ahora, y lo que nosotros creemos que deberían ser las prioridades que debería tener este Congreso, que van de la mano con lo que está pasando hoy día en el país: una inseguridad sin precedentes, personas que están viviendo con lo justo día a día y muchas crisis del punto de vista social, que lamentablemente (…) no se han abordado en las distintas comisiones”.

Las 13 comisiones

De las 13 comisiones anunciadas, ya hay cuatro en manos de quienes suscriben el acuerdo. Se trata de Minería y Deportes que se encontraban en manos del PDG desde marzo; Agricultura, que quedó en manos del diputado UDI Juan Antonio Coloma y la de Zonas Extremas es presidida desde hoy por Enrique Lee del PDG.

La comisión de Desarrollo Social, que se encuentra en vacancia. Así que la siete presidencias restante que el nuevo grupo buscará quitar al oficialismo son Bomberos, Recursos Hídricos, Adultos Mayores, Ciencias y Tecnología, Defensa, Seguridad y Cultura.

Se presentó una moción de censura contra el diputado Daniel Manouchehri, en su rol como presidente de la Comisión de Economía, la que se votará mañana martes.