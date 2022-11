Tras conocer el informe entregado en la Comisión de Agricultura del Senado, por parte de Odepa, en torno al Censo Nacional Agropecuario y Forestal realizado bajo la administración del expresidente Sebastián Piñera, en 2021, el senador Iván Flores (DC) aseguró que la medición “no sirve y ahora hay que ver cómo se arregla esto”.

El Censo, que se realizó después de 14 años, está bajo la lupa por sus numerosos problemas de diseño e implementación, sumando la variable de haber sido implementado en pandemia; tema que fue analizado en la Comisión de Agricultura del Senado.

Al respecto, el miembro de esta instancia, el senador Flores señaló que “se han gastado 21 mil millones de pesos en el gobierno anterior, y hoy sabemos que el Censo no sirve, porque nadie conoce el tamaño del error muestral, y porque hay un 25% a lo menos en algunas regiones dónde no se pudo censar porque lo hicieron en pandemia. Esto es grave e inaceptable”

En esa línea, el parlamentario DC agregó que “independientemente del error de origen, hoy tenemos esos recursos gastados y con una respuesta que no sirve, porque el error es tan grande que no permite saber exactamente en qué situación se encuentra el sector agropecuario y forestal del país, mucho menos de la ruralidad”.

“Por ejemplo, cuántas cabezas de ganado tenemos; ni siquiera sabemos con certeza cómo están respondiendo las regiones agrícolas al cambio climático, la falta de agua, a los problemas que tenemos de atomización de la propiedad rural, tampoco tenemos nada que nos indique del comportamiento de los rubros frente a un mercado distorsionado cómo el que tenemos en el país, además de abierto y dependiente de los vaivenes internacionales. Un desastre”, continuó el senador.

Finalmente y además de anunciar que seguirá pidiendo más detalles, especialmente de la auditoría que se realizará, Iván Flores precisó: “No sabemos nada; hemos pedido en una próxima reunión de la Comisión de Agricultura que este el INE y que vuelva a estar el ministerio y a ver cómo resolvemos esto.

“Además pedí que en este comité de expertos que pretende hacer el Ministerio de Agricultura este un representante de la comisión del Senado y otro de la Cámara de Diputados, tiene que estar en poder legislativo para ver cómo, junto al Ejecutivo, arreglamos este incordio de lo que fue un Censo Agropecuario preparado en el 2020 en plena pandemia, es inaceptable e inconcebible lo que está pasando después de 21 mil millones de pesos mal gastados”, cerró el congresista.

