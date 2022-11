“Siento que estoy despertando de una horrible pesadilla”: diputada Camila Flores comunica mejoría en su estado de salud

La diputada Camila Flores utilizó su cuenta de Twitter para comunicar la mejora de su estado de salud, luego de haber sido internada de urgencias por complicaciones derivadas de una cesárea, tras dar a luz a su primera hija.

Flores comienza señalando en su publicación que han sido “días muy difíciles para mí y mi familia”, luego de tener a su primera hija “a quien le dedicaríamos nuestras vidas, y luego pasar a que quizás ya no tendría vida para poder dedicársela“.

“Siento que no me quedan más lágrimas, hoy siento que estoy despertando de una horrible pesadilla, una que amenazó mi vida y me separó de mi pequeña hijita”, continua el escrito.

Sobre su estado actual de salud, la diputada expresó que “he sentido una importante mejoría en mi salud que me ha permitido el regreso con ella y mi marido”.

La militante de RN tuvo palabras de agradecimiento para “tantas personas e instituciones de tan diversos credos y pensamientos, que siento es una invitación a tener más confianza en el futuro y demostrar que podemos recuperar el respeto y la humanidad, cada vez más ausentes sobre todo en la actividad política”.