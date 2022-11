Oposición lamenta llegada de Vlado Mirosevic a la presidencia de la Cámara: “Le han entregado un tremendo poder a una minoría”

Con 77 votos a favor, este lunes Vlado Mirosevic del Partido Liberal (PL) se convirtió en el nuevo presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, tras superar al candidato de la opción, Miguel Ángel Calisto de la Democracia Cristiana (DC).

Este hecho fue lamentado por los parlamentario y personeros políticos contrarios al Gobierno, quienes acusan a integrantes de diversos partidos de no cumplir con los votos acordados.

Un voto “octubrista”

Un ejemplo de aquello, es el diputado Johannes Kaiser, quien aseguró que el voto de la Cámara fue “octubrista”.

“Gracias a los votos del PDG (Partido de la Gente), de Andrés Jouannet y de una fracción de la DC, que cedieron a los cantos de sirena del Gobierno, se mantiene el control del octubrismo por sobre el segundo poder del Estado, como es el Legislativo”, expuso el parlamentario en su cuenta de Twitter.

“Le han entregado un tremendo poder a una minoría que salió derrotada el 4 de septiembre y así vemos que existe una desconexión entre algunos representantes populares y lo que la gente efectivamente desea”, agregó Johannes Kaiser.

En esa línea, el exrepublicano apuntó: “Lamentablemente, no se consiguieron los votos que se habían comprometido con antelación. La pregunta es por qué damas y caballeros que habían confirmado sus votos para una solución democrática de la testera cambiaron de opinión ¿Qué les ofrecieron?”.

La cámara vota octubrista pic.twitter.com/8LrpiVRZB4 — Johannes Kaiser. Diputado por el distrito 10 (@Jou_Kaiser) November 7, 2022

En la misma línea, el creador del Partido Republicano, José Antonio Kast expuso: “A 64 días del Plebiscito, una mayoría de Diputados votó a favor del Gobierno y en contra de 8 millones de chilenos que querían un cambio de rumbo”.

“Las urgencias sociales tendrán que seguir esperando”, añadió.

A 64 días del Plebiscito, una mayoría de Diputados votó a favor del Gobierno y en contra de 8 millones de chilenos que querían un cambio de rumbo, eligiendo al líder del Apruebo como Presidente de la Cámara de Diputados. Las urgencias sociales tendrán que seguir esperando. — José Antonio Kast Rist 🇨🇱 (@joseantoniokast) November 7, 2022

Un reflejo de la situación actual

En tanto, el jefe de la bancada de Renovación Nacional (RN) Andrés Longton, si bien felicitó a la nueva Directiva de la Cámara, fue enfático en reconocer que esta votación es el reflejo de lo que está pasando en el escenario político del país.

“Hubo un consenso mayoritario, de 2/3 de la bancada de diputados y esos consensos mayoritarios se tienen que respetar. Aquí no estamos hablando de algo ideológico o de un proyecto de ley, estamos hablando de una decisión política para que el líder del Apruebo no ocupara la testera del Cámara y eso no se concentró”, expresó el parlamentario.

“Es una derrota a cuatro votos (…) Es difícil competir con un gobierno en ejercicio, estuvimos cerca y lo más probable que en unos meses más estemos más cerca aún”, cerró el diputado Longton.