Paulina Vodanovic y proceso constitucional: “Tendremos discusiones esta semana y la próxima, pero creo que este tiempo se acabó”

Las conversaciones entre las distintas fuerzas políticas del país continúan en busca de acercar posiciones y lograr un acuerdo respecto a la continuidad del proceso constituyente.

En ello, hace unos días se dieron a conocer los avances en esta materia, dando cuenta de la figura de un “árbitro“, el cual tendrá el objetivo de fiscalizar los bordes institucionales que se definan en las conversaciones constitucionales.

Sobre esto se refirió la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, quien en conversación con ADN Hoy señaló “he sido contraria a la forma en que esto se ha discutido. Primero nos pidieron límites, ahora estamos concentrados en quien va a custodiar el órgano, pero aún no llegamos al órgano redactor“.

“Nosotros estamos en contra de una Constitución que nació en dictadura, que no fue discutida, y no vamos a construir una nueva Constitución tutelada. Ahí hay un tema de principios que tienen que ver con la democracia, no con el voluntarismo”, agregó.

En esa línea, Vodanovic hizo hincapié en que el tiempo para estas discusiones “se acabó”, y que si la próxima semana no se llega un acuerdo, se deben “sincerar” posiciones. “Tenemos que ver cómo llegamos a un acuerdo sin tanto detalle y sin tanta letra chica. Creo que vamos a tener esa discusión esta semana y la próxima, pero creo que este tiempo se acabó“, afirmó.

“Si no salimos la próxima semana con un acuerdo, es mejor sincerar las posiciones, y seguir en otros temas”, prosiguió.

Además, la presidenta del PS se sinceró respecto al proceso constituyente, manifestando que “veo cada vez más difícil que tengamos un órgano representativo, y que tenga una voluntad democrática amplia“.

Por otro lado, Paulina Vodanovic declaró que “Chile Vamos, creo yo, tenía una verdadera intención de tener un nuevo proceso, pero también ha sufrido muchas presiones al interior, lo que ha hecho que esto no avance”.

“Si no hay posibilidades de llegar a un acuerdo, es mucho más razonable que se diga, porque en esta lógica de vencedores y vencidos, no vamos a avanzar“, aseveró.

Gobernabilidad y reformas

En otra arista, la líder del PS se refirió al cónclave político que tendrá el oficialismo este domingo 6 de noviembre. Al respecto, declaró que “nosotros como presidentes de partidos tenemos que saber orientar nuestro actuar, dirigir nuestros partidos, y no esperar que sea el Presidente el que nos llame a tener una conducta adecuada“.

Respecto a las reformas que tienen en la mira, Vodanic sostuvo que “para tener una reforma tributaria y una reforma de pensiones, tenemos que jugarnos por una suficiente ampliación de nuestras fuerzas, y así obtener los votos para estas reformas“.

“Nosotros (Socialismo Democrático) no somos conservadores o queremos menos cambios que la otra coalición (Apruebo Dignidad), pero sí creemos que lo peor que podría pasar es que por ajustarnos a esta carta de navegación, esta no se pueda ajustar“, cerró.