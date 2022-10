Ximena Rincón y su salida de la DC: “Obviamente me provoca un profundo dolor”

Tras varios días en “reflexión”, la mañana de este jueves los senadores Ximena Rincón y Matías Walker confirmaron su renuncia a la militancia de la Democracia Cristiana (DC).

Por medio de una carta de cuatro páginas, los parlamentarios manifestaron su salida del partido, relatando el difícil momento que vive la DC.

En ello, el foco ha estado puesto en la senadora y las reacciones que ha dejado su medida, la que comentó esta tarde en conversación con La Prueba de ADN.

“Cuando uno ve que no hay espacio para el debate, para hacer un análisis crítico de lo que a pasado, cuando se niega la posibilidad de tomar decisiones de manera democrática, la opción que tomó el partido por la opción apruebo sin debate posible y sin participación de todas y todos y posteriormente cuando se impone el rechazo la negación a hacer una evaluación, uno dice que no hay voluntad de hacer reflexión, de enmendar rumbos, de ver que lo que veníamos sosteniendo hace un tiempo era lo que la ciudadanía leía, y no queda otra alternativa que tomar esta decisión que es tremendamente dolorosa, llevó 40 años de militancia en la DC y obviamente me provoca un profundo dolor“, partió diciendo.

Sobre su salida definitiva de la Democracia Cristiana, Ximena Rincón aseveró que: “tiene que ver con este alejamiento de la conducción partidaria, de lo que son principios, formas, estilos que nos alejan, de lo que creo es fundamente en un partido político, que es hacer democracia, generar espacios de diálogo, poder respetar y representar los valores de un partido”, indicó.

“No puede ser que un partido se transforme en la lucha por un espacio de poder sin un sentido de transformación profunda, que recoja el sentir ciudadano”, complementó la senadora, hoy independiente.

Ximena Rincón y el futuro de la DC

La parlamentaria continuó analizando la masiva salida de personeros desde el hoy, su ex partido: “no solo se han ido dirigentes emblemáticos, no solo representantes populares, sino que además muchos militantes de base que se van de manera mucho más silenciosa y tiene que ver con esta pugna de miradas, de formas, de defensa, de principios o convicciones y eso hace que finalmente algunos tomemos la decisión de partir”.

Respecto al futuro del partido, Rincón dijo que “me cuesta verlo, y obviamente estamos en la construcción de un espacio que permita rescatar el sentido común, la moderación, los acuerdos, la mirada donde la persona esté en el centro de la acción y podamos velar por el bien común”, sostuvo.

Sobre lo que viene, no quiso entrar en detalles: “no es mi proyecto, es algo colectivo, lo vamos a anunciar la próxima semana“. Pese a lo anterior, aseguró que se sumaría gente: “por cierto, de la DC, de otros partidos de la centro-izquierda, independientes, gente que estuvo en Ciudadanos, gente que cree en la persona, en el bien común, en la moderación, en rescatar todo lo bueno que se ha hecho hacia atrás”, finalizó la senadora Ximena Rincón.