Preocupación en la FEUC por baja votación en la elección: “Hemos visto claros signos de cansancio”

El martes 25 de octubre, tan solo el 27% de un padrón de 26.503 alumnos, votó en la primera fecha de las elecciones de la FEUC. Una baja participación que preocupa a la actual federación de estudiantes, debido a que se requiere al menos un 50% de participación para elegir quienes ocuparán su lugar en la Universidad Católica.

“Este año, en el marco de las primeras elecciones presenciales tras dos años de pandemia, y la suspensión de las elecciones del 2019 por el estallido social, la FEUC, y con ella toda la política universitaria de país, se encuentra ante la posibilidad de sufrir una de las derrotas más grandes de su historia“, explicó la organización de estudiantes en un comunicado.

“La FEUC es el ente de representación estudiantil con el quórum más exigente del país: se necesita una participación del 50% del estudiantado para validar las elecciones. Este quórum se ha alcanzado de manera ininterrumpida desde 1985, año en que volvió la democracia a la UC tras 12 años de federaciones designadas por la dictadura cívico-militar”, complementó después.

Y tras ello, la FEUC actual profundizó en su preocupación. “Hoy, existen posibilidades reales de no alcanzarlo. En este primer día de la primera vuelta, votaron aproximadamente mil estudiantes menos que el 2021, año que ya fue marcado por ser uno de las elecciones con menor participación en la historia de la Federación”, declaró.

Las razones de esta baja participación

La presidenta de la FEUC, Maite Estay, culpó al covid-19 y a la rectoría de la Universidad Católica por la poca cantidad de votos. “La baja participación se debe principalmente a la pandemia. Hemos visto claros signos de cansancio y agotamiento en el estudiantado por el retorno a la presencialidad“, argumentó.

Luego, procedió a criticar a la rectoría de la casa de estudios. “El otro gran problema ha sido el constante y creciente trabajo que ha realizado rectoría para desarticular la representación estudiantil. Prohibiendo la propaganda electoral. Burocratizando el uso de espacios. E instaurando trabas inéditas para organizar instancias de vida universitaria”, afirmó.

Finalmente, Maite Estay explicó qué pasará si no se consigue llegar al 50% del padrón. “Si no llegamos a quórum implica que la Federación vigente debe ejercer sus labores hasta el mes de marzo. Mes en el que debe nuevamente convocar a elecciones. De no llegar a quórum de nuevo, la Federación se disuelve. O se conforma una federación interina“, cerró.