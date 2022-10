Gaspar Rivas protagoniza fuerte incidente en mesa paralela por proceso constituyente

Este jueves 13 de octubre, se desarrolló en el exCongreso la mesa paralela por el proceso constituyente. Una instancia integrada por miembros de las bancadas de Renovación Nacional (RN), Partido de la Gente (PDG) y el Partido Republicano (PLR). Sin embargo, debido a diferentes factores, la reunión no estuvo exenta de polémicas.

Una de las controversias más comentadas fue la presencia de Francisco “Pancho Malo” Muñoz. El exlíder de la Garra Blanca y quien hace años fue condenado por cometer un homicidio, llegó al exCongreso a pesar de las críticas de gran parte de los senadores. Su presencia fue defendida por el senador Juan Castro y la diputada Gloria Naveillán.

El incidente de Gaspar Rivas

Mientras que, otro episodio polémico, fue la expulsión de Gaspar Rivas de la mesa paralela. El diputado de Partido de la Gente y expresidente del Movimiento Social Patriota, fue uno de los asistentes en esta instancia de debate en torno a lo que vendrá en materia constitucional tras el plebiscito del 4 de septiembre. Sin embargo, no duró mucho en el lugar.

Esto a raíz de que el también exdiputado de Renovación Nacional, protagonizó un fuerte altercado en la mesa paralela. En el video que fue compartido por Francisco Muñoz, aparece Rivas sentado en la reunión mientras un sujeto a su derecha busca que se retire. Un pedido al que se le suman otros integrantes de esta instancia en el exCongreso.

Es en ese instante en el que Gaspar Rivas se para con fuerza y empieza vociferar, ocasionándose así una situación de descontrol en el espacio. Incluso, el diputado del PDG le grita duramente “¡Suéltame!“, a una mujer que le sujetaba el brazo.

Posteriormente, gritó con más fuerza y contra el dictador Augusto Pinochet, y también contra el expresidente Salvador Allende. “Me cago en Allende, me cago en Pinochet“, fue lo que alcanzó a vociferar el diputado Gaspar Rivas, al mismo tiempo que la mayoría de los asistentes de la reunión le gritaban: “¡Fuera!“.

La versión de Gaspar Rivas

Más adelante, en conversación con los medios, el diputado del Partido de la Gente comentó lo ocurrido. Contó que cuando habló de derecha pinochetista, “personas se pusieron de pie y a viva voz me interrumpieron y yo golpeé la mesa para exigir que me escucharan como yo los había escuchado cuando me emplazaron a mí”, aseguró, según consignó CNN.

Finalmente, Gaspar Rivas se refirió al sujeto que estaba sentado a su derecha en la mesa paralela y que aparece echándolo en el video. “Al lado mío, un señor de chaqueta clara golpea la mesa también y me dice ‘no me venga a hablar mal de mi general Pinochet, ándate de aquí, comunista’“, cerró.