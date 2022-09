Ruth Hurtado respalda a diputado Urruticoechea y afirma que ella misma fue víctima de violación

Durante la tarde de este jueves, la presidenta del Partido Republicano, Ruth Hurtado, salió al paso de las declaraciones de su compañero de militancia, el diputado Cristóbal Urruticoechea, quien en el marco de un proyecto de ley que busca penalizar el aborto señaló que “una mujer que ha sido violada y aborta no se ‘desviola’ ni física ni moralmente“.

La representante republicana sostuvo que desde su sector siempre han estado “en favor de la vida”, razón por la cual entregó su apoyo a los polémicos dichos de Urruticoechea y señaló que tanto su posutura personal como la de su partido es no respaldar el aborto.

Los dichos de Ruth Hurtado

“Nosotros creemos en la vida, por lo tanto, el aborto siempre va a ser contrario a nuestros principios y valores que nosotros como partido tenemos. Además, sabemos que el asesinato de un inocente, de un ser que no se puede defender, es un acto macabro”, afirmó la dirigenta coservadora. “La violación sin duda es un acto aberrante”, agregó.

“Yo a los 14 años fui violada, pero un asesinato de ese ser inocente… Si yo hubiera, por ejemplo, quedado embarazada, probablemente no me hubiera hecho borrar todo lo traumático, lo difícil, lo doloroso que es pasar por una violación”, declaró la también ex convencional constituyente.

“Por lo tanto lo que el diputado Urruticoechea señala es cierto: un aborto no va a desviolar a una mujer, lo aberrante y lo traumático que uno vive en situaciones así, sobre todo cuando eres niña. La verdad es que una situación de matar a un inocente tampoco eso lo va a borrar”, comentó.

Penas más fuertes

No obstante, la republicana apuntó a los responsables de agresiones sexuales: “Nosotros como Partido Republicano obviamente no estamos en favor del aborto, pero sí estamos para que haya penas muy fuertes para aquellos que cometen la violación“.

“Creo que hay que hacer un acompañamiento a aquellas mujeres, no hay que dejarlas solas, no hay que criminalizarlas o criticarlas, sino que hay que apoyar a las mujeres que están en situaciones así”, indicó.

El proyecto presentado por el diputado Urruticoechea junto a Harry Jurgensen apela a que la mujer que se realice un aborto sea castigada con presidio mayor en su grado mínimo, es decir, entre 5 y 10 años de cárcel.

Respuesta del oficialismo

En paralelo, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, también se refirió a lo comentado por el parlamentario republicano: [sus dichos] Son ofensivos, son crueles sobre todo con las víctimas de violencia sexual, y retratan perfectamente al diputado en lo que él piensa de las mujeres“.

“Le exigimos un mínimo de respeto al diputado Urruticoechea para las mujeres que sufren violencia sexual, que son miles a nivel país, y en especial para las niñas”, criticó la autoridad. En esa línea, advirtió que como Gobierno “no estamos disponibles para retroceder en los derechos de las mujeres y niñas“.

En ese contexto, la funcionaria de la administración del Presidente Gabriel Boric anunió que, en el marco de las designaciones de presupuesto para el año 2023, la reparación de la violencia sexual formará parte de las Garantías Explícitas de Salud, es decir, va a estar incluida en el GES en el servicio de salud.