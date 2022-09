Ministra Tohá y planes del Gobierno en macrozona sur: “¿Cómo vamos a resolver, con medidas quincenales, situaciones que vienen de décadas?”

Este martes, el Congreso Nacional discutirá y votará la octava prórroga del Estado de Excepción Constitucional para algunas provincias de la región del Biobío y para la totalidad de La Araucanía.

El debate por esta medida se da luego de la publicación de un informe de la Multigremial de La Araucanía, denominada “Impacto en la Macrozona Sur a 132 del Estado de Emergencia Acotado”, el cual arrojó que la violencia aumentó en un 41% si se comparan los 132 días que lleva vigente la medida con los 132 primeros días del Estado de Emergencia decretado durante el gobierno anterior.

Sobre esto se refirió la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien en conversación con ADN Hoy señaló que “los datos, desde el inicio del estado de excepción hasta ahora, han mostrado una reducción de los incidentes“.

“Otra cosa es la catalogación de estos incidentes. Porque a veces hay un número menor, pero en ciertos casos se provocan incidentes que son extremadamente graves, como lo sucedido hace unos días donde fue herido un carabinero”, agregó.

En esa línea, la titular de Interior abordó los planes del Gobierno para solucionar este conflicto que se arrastra por años en la macrozona sur. “La opinión del Gobierno es que los estados de emergencia son de emergencia, y no son la solución de un problema que es mucho más profundo”, indicó.

“Los estados de emergencia se renuevan cada 15 días. Entonces, ¿cómo vamos a resolver, con medidas quincenales, situaciones que vienen de décadas o incluso siglos?. Nuestra opinión ha sido, y será nuestra acción, de que esto es parte de una estrategia mucho más amplia, donde está el programa Buen Vivir, impulsado por Izkia Siches, y que busca transformarse en una apuesta de Estado, ese es el camino por el que vamos, y que tiene como propósito cerrar las brechas que tiene la región”, declaró.

No obstante, Carolina Tohá afirmó que “mientras haya condiciones que ameriten entregar protección a las personas con refuerzo de las Fuerzas Armadas, nosotros recurriremos al estado de emergencia”.

“Nos gustaría que esto no fuera así, que pudiéramos decir que con las fuerzas policiales es suficiente. Pero mientras no lo sea, no vamos a dejar a las personas desprotegidas”, aseveró.

Por otro lado, la ministra del Interior se refirió a la discusión legislativa respecto a la infraestructura crítica. Al respecto, Tohá explicó que esa iniciativa “se discutió en el parlamento y no se aprobó por un desacuerdo por un veto que presentó el Ejecutivo, pero es un debate que ya se dio y para el cual hay un apoyo mayoritario”.

“Cuando nosotros ingresemos estas indicaciones a la moción parlamentaria, lo que vamos a hacer es una tramitación acelerada, porque este es un debate que ya se dio”, cerró.