“Herramientas reglamentarias”: Apruebo Dignidad solicitará recurso para que no se vote TPP11 en el Senado esta semana

El senador y presidente de Revolución Democrática (RD), Juan Ignacio Latorre, se refirió a la resolución de las bancadas del Senado, que acordaron poner como primer punto en la tabla de este miércoles la discusión del polémico TPP11.

De este modo, se espera que el llamado Trans-Pacific Partnership sea visto en la Sala tras el respaldo de la oposición y la Democracia Cristiana. Sobre ello, Latorre calificó dicho acuerdo de “lamentable” y afirmó que Apruebo Dignidad pedirá el uso de “algunas herramientas reglamentarias” para evitar la votación del proyecto durante esta semana.

“Todo el resto del oficialismo votamos en contra de que se ponga en tabla esta semana porque el mismo Gobierno estaba solicitando más tiempo“, remarcó el senador de RD, junto con apuntar a los senadores Ximena Rincón y Matías Walker, que encabezan la bancada DC de la Cámara Alta.

Acusa presiones de la derecha y la DC

Latorre señaló que “tenemos que recordar que es el Presidente de la República el que dirige las relaciones internacionales, no son los ex cancilleres, por más que tengan su legítimo derecho a emitir sus opiniones por la prensa”.

Y agregó que “este tratado, este proyecto, no tiene urgencia, el Gobierno habla a través de las urgencias. Por lo tanto, no había ningún apuro en votarlo esta semana. Además, la Cancillería está desplegando una estrategia, que tiene que ver con negociar país a país las side letters, las cartas laterales, que eso demora un tiempo”.

Sobre lo anterior, el parlamentario remarcó que “será el Presidente de la República quien comunique cuál va a hacer la estrategia a seguir, dependiendo de cuando finalmente se vote. Porque también hay que decirlo, los comités de Apruebo Dignidad hemos resuelto solicitar, el día miércoles, usar algunas herramientas reglamentarias del Senado para que no se vote esta semana“.

En esa línea, insistió en que hubo “presión de la derecha más la DC de votarlo pronto“. “Tiene que ver la pertinencia de si un tratado le conviene a Chile en este momento o no, y bajo qué condiciones. Y mientras Cancillería está desarrollando otro tipo de estrategias, creemos que es importante que el Presidente pueda desplegar también las herramientas que tiene y eso lo comunicará públicamente él”, indicó Latorre.

“El TPP11 no es parte de nuestro programa de gobierno, y así lo ha dicho también el Presidente de la República. Y el gobierno, que habla a través de las urgencias, no le ha puesto urgencia a este tratado, por tanto, no lo está empujando”, sentenció el senador.