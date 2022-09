Este miércoles en conversación con País ADN, la exdiputada de Renovación Nacional (RN), Marcela Sabat se refirió a la polémica levantada luego que el Presidente Gabriel Boric cancelara la reunión de presentación de credenciales del embajador de Israel en Chile, Gil Artzyeli.

Recordemos que el pasado jueves 15 de septiembre, el diplomático israelí se reuniría con el Mandatario en La Moneda con el objetivo de presentar sus cartas diplomáticas, las que ya habían sido enviadas en julio, hecho que no se concretó.

Posterior a esto, el Gobierno manifestó que dicha negativa se debía a “la sensibilidad política que generó la muerte de un adolescente palestino de 17 años, en el norte de Cisjordania, durante una operación del Ejército de Israel”, por lo que la cita con el embajador Gil Artzyeli se llevará a cabo este viernes 30 de septiembre.

¿Qué dijo la exdiputada?

Bajo este escenario, Marcela Sabat expuso: “Yo conozco a Gabriel de que es diputado con la convicción de que en Palestina se violan los derechos humanos, una convicción que yo comparto. Somos o fuimos activistas desde el poder parlamentario con la misma causa, pero creo que la forma en que se demostró esa convicción o que quiso generar una señal, no fue la políticamente correcta”.

“Cuando uno es Presidente de la República y, por tanto, tiene que dar señales de una política de Estado, en este caso de política exterior, claramente debe sentarse a conversar con todos y como Presidente no se puede ser activista, de la misma manera que cuando era diputado”, agregó la exparlamentaria.

Un debate de forma y fondo

En esa línea, respecto a las razones que entregó el Gobierno para no recibir al embajador de Israel, Marcela Sabat afirmó: “Si como política comunicacional se decide enviar un comunicado de por qué quiero dar esta señal, se le avisa al embajador antes de llegar a La Moneda. Creo que la forma no fue la correcta, y eso habla un poco también que los equipos asesores”.

“Aquí no está mal el fondo, pero el fondo se pierde cuando la forma no es la adecuada. Podríamos estar hoy discutiendo al fondo de por qué no se recibió al embajador, pero ese tema queda de lado y cuando se hace mal no se transmite la convicción”, complementó.

De ese modo, Sabat reafirmó que “aquí lo amateur lamentablemente reina y traslada la discusión a lo no importante”.

“Que se le comunique mal al embajador es una falta de respeto, el embajador independiente de quien represente trae consigo una representación de otro Estado. Este tratamiento a un representante de Estado no corresponde por parte de un Presidente de la República”, cerró Marcela Sabat.