El Presidente Gabriel Boric habló desde Nueva York, donde se encuentra participando de la 77 Asamblea General de la ONU, donde tocó varios puntos, entre ellos la polémica desatada por los dichos del embajador de Chile en España, Javier Velasco.

El funcionario nacional se refirió, ante la organización Nueva Economía Fórum (NEF), que uno de los motivos del estallido social fue la desigualdad que se concentró durante los 30 años de gobiernos pasados.

“El estallido social del 18 de octubre de 2019 fue una reacción a una situación muy particular de nuestra historia. Hoy en día no estamos ante un peligro de un estallido de esas dimensiones”, dijo Velasco.

Respuesta del Presidente

Frente a esto, el mandatario partió contextualizando las declaraciones, donde señaló que los dichos fueron una respuesta a un miembro de la empresa Telefónica, quien consultó si sería posible un nuevo estallido social, “a lo que el embajador en una extensa respuesta dijo que él creía que las condiciones bajo las que se dio, había sido una acumulación de políticas durante más de 30 años, en donde hubo un cansancio de arte de la gente, que fue parte de los que discutimos como país durante mucho tiempo durante el último espacio, en los últimos años”, argumentó el Presidente.

“Yo he entregado una visión respecto que las cosas no son blanco y negro, acá ni los 30 años fueron políticas que le hicieron mal a Chile, ni tampoco fue lo mejor que pudimos haber hecho“, dijo el mandatario y agregó que “tener una visión crítica de parte de ese periodo no me parece que constituya un motivo de generar una gran polémica”.

Gabriel Boric señaló que “siempre sucede lo mismo, se busca la peor versión posible de una cuña en específico para tratar de armar un debate y se le piden declaraciones a todo el mundo y estoy seguro de que casi nadie vio el foro donde participó el embajador de España”.

Con respecto a lo mismo, Boric invitó a quienes se han referido al episodio a “discutir con alturas de miras” y a no buscar “la peor versión, de un extracto de la cuña, para pelearnos entre nosotros” y aseguró que Chile tiene derecho a “revisar su historia, tiene derecho a tener opiniones respecto a su historia, yo mismo la he tenido y la tienen los otros actores políticos y creo que eso es totalmente legítimo y me parece que un embajador puede participar en acciones de esas características sin que se vuelva un escándalo“.