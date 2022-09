Esta jornada, la ministra del Interior, Carolina Tohá, junto al subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, y el General Director de Carabineros, Ricardo Yáñez, inauguraron la 69ª Comisaría en el Parque O’Higgins, en el marco del inicio de las celebraciones de Fiestas Patrias.

En ello, la secretaria de Estado se refirió a la polémica por el proceso constituyente, afirmando que es normal cometer errores en la búsqueda de los acuerdos, reiterando además que el Gobierno no busca pautear las conversaciones.

“Estos días hemos estado valorando las voluntades que se están poniendo para sacar adelante este entendimiento. Cuando se buscan acuerdos, es normal que haya tropiezos, dificultades, y nosotros vemos que lo que prima es el ánimo de sobreponerse a cada una de esas dificultades“, señaló.

“Nosotros siempre lo hemos dicho, este es un acuerdo que tienen que hacer los sectores políticos. El Gobierno no busca ni pautear ni dirigir el proceso, solo apoyarlo y acompañarlo”, agregó Tohá.

Hoy junto al Subsecretario @EduardoVergaraB, la Delegada Presidencial de la RM @contimartinez y el General Director de Carabineros, Ricardo Yáñez, inauguraron la 69ª Comisaría en el Parque O'Higgins, fundamental para brindar seguridad en este fin de semana de Fiestas Patrias

Fiestas Patrias

Respecto a las celebraciones de este 18 de septiembre, la ministra del Interior indicó que “lo bonito es que mientras ellos bailan y dan inicio a este fin de semana, lo mismo está pasando en todo el país. Alcaldes y alcaldesas de todo el país inaugurando fondas, la gente participando, y yo creo que es un momento en que nos merecemos sumarnos todos a este baile“.

“Ha sido tan esperada esta cueca, nos ha costado tanto llegar a ella, solo nos queda disfrutar, nos lo merecemos, y el país, en su aniversario de independencia, se lo merece”, afirmó.

Finalmente, Carolina Tohá, en un tono más distendido, abordó los ensayos realizados por el Presidente Gabriel Boric para bailar cueca en la apertura de las fondas en Parque O’Higgins, afirmando que “no lo he visto ensayar, pero sí lo escuché. Pero he sabido que está bastante bien encaminada la cueca“.