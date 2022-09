Johannes Kaiser: “Creo que el golpe de Estado de 1973 fue justo y necesario”

Una nueva polémica protagonizó el diputado Johannes Kaiser luego de referirse al proceso constituyente y al 11 de septiembre. “En las últimas horas, se empiezan a multiplicar las voces de Chile Vamos que parecen estar un poco asustados por la reacción que desataron al entregar de inmediato todo”, fue lo que declaró previo a decir lo que generaría una ola de críticas.

Y es que después, el exmilitante del Partido Republicano, comentó los dichos sobre el diputado Francisco Undurraga para luego hacer una apología al golpe de estado de 1973. “Aquí un tipo de Evopoli dijo que para el 11 de septiembre teníamos que tener prácticamente una nueva Constitución, porque son los 50 años“, señaló en su canal de YouTube.

Luego, vino su apología al golpe de Estado del cual le secundó una dictadura. “¿50 años de qué? Por lo demás, yo creo que el golpe de Estado de 1973 fue justo y necesario. ¿Y qué? Hay muchos chilenos que comparten mi opinión (…) Se había llegado a un punto en que no existía otra salida y espero que no vuelva a ser el caso“, afirmó el diputado.

Más adelante, Kaiser volvió a hablar sobre la dictadura, a la que mencionó como “gobierno militar”, debido a que es conocido por apoyarla. Vale recordar que según diferentes informes (comisiones Rettig y Valech), en el régimen de Pinochet hubo 28.259 víctimas de prisión política y torturas, 2.298 ejecutados y 1.209 detenidos desaparecidos.

Críticas de otros diputados

Rápidamente, tras conocerse los dichos del diputado Kaiser, apareció una multitud que cuestionó sus dichos. Entre estas personas, la diputada del Frente Amplio, Emilia Schneider, con quien se contactó ADN.

“No me sorprenden estas declaraciones de un diputado que se dedica a difundir discursos de odio y misoginia. No es primera vez que Republicanos reivindican la dictadura, y es un tremendo daño a nuestra democracia”, dijo la diputada de Comunes.

Después la congresista frenteamplista añadió: “Espero que el resto de la derecha marque una división clara con estos sectores o (sino) con su silencio avalan estos discursos“.

Buscan llevarlo a la Comisión de Ética

Posteriormente, el diputado Juan Santana, del Partido Socialista, comunicó que buscará que Johannes Kaiser sea sancionado por sus declaraciones en el Congreso. “La justicia no es con metralletas. Solicitaré a mi bancada que te llevemos a la comisión de ética por incitación al odio“, aseguró.

Una moción que fue secundada por su compañero de bancada, Tomás De Rementería. En conversación con ADN, el diputado por el distrito 7 también cuestionó los dichos del exmilitante del Partido Republicano. “Me parece terrible lo que dice. Ese revisionismo que se hace de la dictadura, del golpe de Estado, me parece grave“.

Tras ello, Tomás De Rementería añadió: “Hubo graves violaciones a los Derechos Humanos. Tenemos en la Cámara víctimas de esas violaciones. Me parece inaceptable“. Y finalmente, manifestó que ayudará a llevar al diputado Kaiser ante la Comisión de Ética. “Voy a apoyar la moción del diputado Santana“, cerró.