A menos de un mes del plebiscito de salida del 4 de septiembre, el diputado Johannes Kaiser entregó su visión de la propuesta de nueva Constitución y señaló que de ganar la opción Apruebo “no va a haber una democracia en Chile”.

En una extensa entrevista con La Cuarta, el exrepublicano señaló que “la nueva propuesta constitucional no cumple con los mínimos democráticos que se exigen para una Constitución”.

“Si gana el Apruebo, no va a haber una democracia en Chile. La Constitución que están proponiendo es una Constitución antidemocrática que va a dejar las elecciones como hoja de parra, para cubrir sus vergüenzas totalitarias”, indicó el parlamentario.

En esa línea, Kaiser reafirmó que “si gana el Apruebo, nosotros probablemente no tengamos ningún rol que jugar en Chile. La oposición va a tener una sola opción: esperar si el sistema se desmorona por su propia incapacidad”.

“Un par de artículos positivos”

Aún en contra de la propuesta de nueva Constitución, el diputado del Frente Social Cristiano, señaló que “hay un par de artículos que encontré positivos en la propuesta constitucional. Por ejemplo, la idea de que el Estado tiene que indemnizar a una persona que ha sido detenida de manera injusta”.

“El Estado no tiene derecho de privar a alguien de su libertad y no indemnizarlo si es que se establece su inocencia. Ese es un principio que yo compartiría de todas maneras. Si hay plata para mil tonteras, tiene que haber para esto, que es más que importante, porque creo en los derechos individuales frente al Estado y creo que nadie debe ser perseguido injustamente”, complementó.

La campaña informativa

Igualmente, Johannes Kaiser se refirió a la campaña informativa de la propuesta constitucional y afirmó que su sector ha sido de “los más grandes divulgadores del texto”.

“Lo que pasa es que a ellos (el Apruebo) no les gusta nuestra interpretación. Cuando el constitucional (Bernardo) Fontaine dijo que el precio justo no era lo mismo que el precio de mercado, apareció todo el sector del gobierno diciendo que eran fake news, que estaba mintiendo. Ayer apareció el ministro Jackson diciendo que el precio justo no es lo mismo que el precio de mercado. ¿Quién estaba, entonces, mintiendo?”, dijo el parlamentario.

“Ninguno de los dos sectores está libre de polvo y paja, y yo mismo he caído en una fake new hace poco tiempo atrás... en una cuenta parodia de TVN, donde decía que iban a poner a Fuentes en reemplazo de Del Río. Es un poco vergonzoso para alguien que se mueve tan bien en redes como yo, pero es lo que hay. Al final el tema de las fake news se aclara diciendo la verdad y llevándola al espacio público”, cerró Johannes Kaiser.