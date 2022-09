El triunfo del Rechazo en el plebiscito de salida del domingo pasado sigue dando qué hablar. Y cómo no, si los propios ajustes en el gabinete presidencial podrían ser una señal de cómo se definirá el camino para un nuevo proceso constituyente.

La oposición estuvo en un tira y afloja sobre si asistir o no a un encuentro con el Presidente Gabriel Boric. “Chile Vamos va a cumplir con su palabra”, dijo la mañana de este miércoles el presidente de la bancada de Evópoli, el diputado Francisco Undurraga, en conversación con ADN Hoy. Tras ello, esbozó una posible hoja de ruta, un punto de partida para un segundo proceso constituyente.

Con la Constitución vigente, la propuesta hecha por la expresidenta Michelle Bachelet y el texto esrcrito por la Convención, el estado actual del diálogo “es un buen inicio. Deberíamos ponernos como deadline, como fecha final, el mismo fin de semana de este año, pero el próximo año: es decir, el 5 de septiembre, como plebiscito de salida, de tal forma que cuando se cumplan 50 años del golpe militar, podamos tener, aunque no promulgada, una claridad respecto del texto constitucional que nos rija por muchos, muchos años”.

Como algunas características distintas en este segundo proceso, dijo Undurraga, considerarán “todo lo que sea necesario para ampliar la participación, con la mayor cantidad de gente posible, validar el tema, pero no entorpecerlo en términos de tiempo. Creo que es muy necesario que cuando se cumplan 50 años del golpe, nosotros tengamos una nueva Constitución”.

Ante las críticas que señalan que Chile Vamos quiere sabotear el proceso (o ralentizarlo), dijo el jefe de bancada de Evópoli que tras una reunión con los tres partidos del sector, “aquí nadie le está poniendo palitos a la rueda. Aunque sea un tecnicismo y la gente que nos está escuchando no lo tenga tan claro, el bajar los quorums de 2/3 a 4/7, significa que en vez de 103 votos que hay que conseguir para que lo que estamos conversando, sea en el diseño que yo he planteado u otro, tenemos que concurrir con 87 votos. Y allí caben todas las fuerzas políticas: no se excluye a ninguna. Si hay gente del Partido Comunista que no quiere concurrir, puede no hacerlo; lo mismo el Partido Republicano”.

Cambio de gabinete

La gestora del diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo será, desde ayer en adelante, la socialista Ana Lya Uriarte. El diputado Evópoli graficó, quizás, cómo será esa relación: “Ayer, una vez que juró, la llamé por teléfono y en 22 segundos me contestó. Todavía estoy esperando que el ministro Jackson me devuelva los llamados. Creo que el ministro Jackson es una persona muy inteligente, a quien yo respeto mucho, que no generó el diálogo necesario, no solamente con la oposición, sino que además con otros círculos externos de su coalición”.

Si bien la arremetida de la oposición a la idea que el comunista Nicolás Cataldo llegara a la subsecretaría del Interior fue feroz, Undurraga cree que los cambios sobre la marcha apelaron a “la sensatez. Desde ese punto de vista, el Presidente de la República tomó en consideración lo que le hicimos ver, más lo que evidentemente la misma prensa le señalaron en relación a los tweets publicados sobre todo contra Carabineros de Chile”.

“Ana Lya Uriarte es una persona de basta experiencia y trayectoria, una política de fuste, igual que Carolina Tohá, yo creo que van a haber grandes diferencias”, agregó.