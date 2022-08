La historia relatada en la franja del Rechazo, donde se muestra a una persona transexual que ejercía la prostitución y fue baleado por un cliente, despertó la polémica al señalar que no había denunciado a su agresor como “un acto de amor”.

Las palabras fueron rechazadas por la ministra de la mujer, Antonia Orellana, quien aseguró que “es preocupante que se llame a no denunciar. Las personas de la comunidad de diversidades y disidencias sexuales y sexogenéricas no se atreven a denunciar por temor a la discriminación o porque no saben que es un delito lo que enfrentan”.

En esa línea, el diputado Gonzalo Winter, del Frente Amplio, anunció que enviará un oficio a CNTV debido al contenido de este clip de la franja del Rechazo.

Respuesta del protagonista

Víctor Alejandro Merino contó su versión de lo sucedido a través de un video, en donde explica que “hice el video de la franja con la intención de que se acabe la violencia, de una mirada del amor, del perdón”.

El protagonista de la historia abordó los cuestionamientos al video señalando que “si yo elegí perdonar es un derecho mío y nadie tiene derecho de cuestionarlo” y aseguró que “mi historia es totalmente real, todo es es 100% real”.

Merino termina su testimonio diciendo que “no quiero darle clases a nadie, pero no quiero que me juzguen, porque eso no es lo que yo buscaba” y agregó que “lo único que he recibido son malas palabras y malos mensajes y me juzgan”.