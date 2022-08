“Inaceptable y grotesco”: testimonio por el Rechazo de trabajador sexual desata ola de críticas

El pasado domingo 21 agosto hubo una nueva transmisión de las franjas del Apruebo y del Rechazo. Y fue precisamente, una de los videos de esta última opción, la que provocó una ola de críticas. Esto a raíz del clip en el que aparece un hombre, que se desempeña como trabajador sexual travesti, y que decidió “por amor” no denunciar al hombre que le disparó.

En la franja en cuestión, un sujeto que se llama Alejandro y trabaja como Matilde en la prostitución, asegura que lo que falta en la sociedad es amor, para que personas como él no sufran tanto, ni hayan tantos crímenes. “Si nos quisiéramos, no me habrían disparado“, llega a señalar en el video.

Sin embargo, la parte del video clip que motivó la gran mayoría de las criticas, es cuando Alejandro, el protagonista de esta franja del Rechazo, cuenta que no denunció al sujeto que le disparó con una escopeta cuando le fue a pedir el dinero que le debía por sus servicios. “Fue como primer acto de amor“, expresó al respecto.

Las criticas de la ONG de la diversidad sexual

Los primeros en referirse en contra de esta franja del Rechazo, fueron quienes son activistas por los derechos de la diversidad sexual.

La postura de Iguales

“¿A quién en su sano juicio se le ocurre poner a una víctima LGBTI de homicidio frustrado a dar un testimonio de que no denunció ‘por amor’? ¿Y comparar ese gesto con rechazar la propuesta constitucional ‘por amor’? ¡Qué tienen en la cabeza!“, criticó Pablo Simonetti, uno de los directores y cofundadores de la fundación Iguales.

Y después, fue la misma ONG que lidera el escritor, la que se manifestó ante esta franja. “Un homicidio frustrado no puede quedar impune. Exigimos disculpas públicas a los líderes del rechazo por el video que aparece en su franja. Reiteramos: No denunciar un delito, no es ‘acto de amor’“, comunicó Iguales al subir un video en el aparece Isabel Amor, una de las directoras.

🔴 Un homicidio frustrado NO puede quedar impune.

Exigimos disculpas públicas a los líderes del rechazo por el video que aparece en su franja.

Reiteramos: No denunciar un delito, NO ES UN "ACTO DE AMOR". pic.twitter.com/pdVG8DbM5L — Fundación Iguales (@IgualesChile) August 22, 2022

Lo que dijeron Acción Gay y OTD

Otra ONG de la diversidad sexual que expresó sus quejas ante el video, fue Acción Gay.

“La franja del Rechazo muestra a una persona LGBT+ trabajadora sexual, que afirma haber sido víctima de un balazo por parte de un cliente, pero este no lo demandó ‘por amor’. Esto es inaceptable y grotesco. La violencia no es amor, es odio. ¡Votamos Apruebo por nuestros derechos!“, twitteó Acción Gay a través de su cuenta oficial.

Por su parte, la asociación OTD Chile, o también conocida como Organizando Trans Diversidades, también se pronunció en más de una ocasión contra esta franja del Rechazo.

“Romantizar la impunidad y violencia no es un ‘acto de amor‘” y “Hacemos un llamado a denunciar al https://cntv.cl a la Franja del rechazo, que ‘normaliza’ la violencia de género de quienes se ven más expuestos, ¡como trabajadores sexuales!”, fueron algunas de las declaraciones que se hicieron desde OTD.

Otras reacciones:

La franja del r3chazo instrumentaliza la realidad del trabajo sexual en Chile. La impunidad ante la violencia que viven l@s trabajador@s sexuales no es amor, es una muestra del profundo abandono por parte del Estado. Cuándo han hecho algo por los dolores de la comunidad LGBTI+? — Emilia Schneider (@emischneiderv) August 22, 2022

La violencia en contra de las personas LGBTIQ es una cruda realidad de nuestro país, no denunciar un crímen de odio no puede conceptualizarse como un acto de amor. Un mensaje horrible con el objetivo de sacar provecho político por parte de un sector.

Es gravísimo lo que ocurrió. — Constanza Valdés Contreras (@conivaldesc) August 22, 2022

Te están diciendo que tienes que “quererlos” incluso si te disparan. Una síntesis de las ideas de “unión de país” que empujan desde que tiraron el mantel en la mesa desde los 70. Eso te vendría a hacer “mejor persona”. Es Cristo “poniendo otra mejilla”.Resumen de un país enfermo. — Nicolas Copano (@copano) August 22, 2022

El mensaje del testimonio de un trabajador sexual baleado a escopetazos que decidió no denunciar al agresor porque hacerlo sería un acto de odio, es perverso. La campaña del Rechazo hace una revoltura tóxica que sólo retrata la confusión moral de sus ejecutores. — Oscar_Contardo (@oscar_contardo) August 22, 2022

Nadie me lo pidió, pero quiero compartir con ustedes un pequeño análisis de todo lo horroroso que salió hoy en la franja del rechazo con el supuesto testimonio de Alejandro/Matilde, un chico que ejercía la prostitución de travesti. Entro hilo y tejido 🧵🧶 — Nicolás (@nicodesar) August 22, 2022

No denunciar un crimen nunca es un acto de amor. — Carlos Gajardo Pinto (@cgajardop) August 22, 2022