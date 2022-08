Gastón Soublette sobre Amarillos por Chile: “Cuando yo era joven, se le decía así a una persona chueca o traidora”

Este viernes, el musicólogo, filósofo y esteta chileno Gastón Soublette informó que votará Apruebo en el próximo plebiscito de salida y descartó vínculo con el movimiento Amarillos por Chile.

En entrevista para La Voz de los que Sobran, explicó que “muchos amigos míos me dijeron que en las redes sociales me estaban identificando con los ‘Amarillos’. Entonces, me dijeron ‘te están desprestigiando, de acuerdo a tus convicciones’. Entonces, hay amigos míos que mandaron algunos textos negando eso”.

El también académico, dijo desconocer el origen de esta vinculación con el movimiento político liderado por Cristián Warnken, pero supone que nace de la publicación de una carta con otros cuatro intelectuales donde manifestaba su anhelo de que la nueva propuesta constitucional “sea la más inclusiva posible”.

“No estoy de acuerdo con ellos”

En esta línea, Gastón Soublette reflexionó sobre el mismo nombre de Amarillos por Chile: “por qué esa facción de la opinión pública ha querido auto designarse con un nombre tan poco agraciado, porque en otros tiempos, por lo menos cuando yo era joven, se le decía amarillo a una persona que era chueca o traidora”.

Igualmente, el músico agregó que “ahora, por el sentido político que se le está dando a esa palabra y por el sentido tradicional que ha tenido, yo no me considero amarillo en ningún punto de vista. Es una palabra que tiene un sentido peyorativo y es un desacierto haberla usado. Yo no estoy de acuerdo con ellos”.

De este modo, Gastón Soublette enfatizó en su postura para el Plebiscito del 4 de septiembre: “Yo soy por el Apruebo y para después perfeccionar lo que se ha aprobado. Yo voto Apruebo para perfeccionar lo que hemos aprobado”.