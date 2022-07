Un tenso momento se vivió la tarde de este martes en la Cámara de Diputados y Diputadas, luego que Karol Cariola (PC) interpelará a Sergio Bobadilla (UDI) en pleno punto de prensa en los pasillos del Congreso.

Todo partió cuando la parlamentaria comunista se encontraba entregando algunas declaraciones a los medios presentes en el Parlamento, momento en el que dejó el micrófono, para ceder el espacio a los diputados de oposición.

En ese instante, mientras Cariola se alejaba del estrado, el diputado Sergio Bobadilla, afirmó en voz alta: “Ahora hablamos en serio“.

Estos dichos enojaron a la diputada oficialista, quien inmediatamente interpeló al parlamentario gremialista diciendo: “Lo escuché. Perdón, ¿qué dijo, señor? Le estoy preguntando en serio ¿Qué dijo? ¿Que ‘ahora hablamos en serio‘?”.

A estas interrogantes, Bobadilla señaló “hablemos serios”, a lo que Cariola sostuvo: ¿Por qué, usted cree que yo no hablo en serio?

Al respecto, el diputado UDI replicó escueto: “Yo no me refería a tí“. Estas palabras que fueron respondidas por Cariola con una simple: “Ah, ok. Más respeto, diputado“.