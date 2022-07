Durante la jornada de este miércoles la Cámara de Diputadas y Diputados someterá a votación un cambio en el reglamento para el control de drogas de los parlamentarios en ejercicio: se trata de una medida que apunta a la prevención de los vínculos entre el narcotráfico y los integrantes de la Cámara baja que llegaron ahí por elección popular.

Si bien el control a los diputados y diputadas en ejercicio cuenta con apoyo transversal, son dos puntos en los que hay diferencias: la publicación de los resultados y el levantamiento del secreto bancario.

Por lo pronto, la propuesta hasta ahora considera un control obligatorio para drogas, estupefacientes o psicotrópicos ilegales, el que sería semestral, aleatorio y sin excepción. Además, considera al menos dos controles para cada parlamentario durante su periodo legislativo.

La diputada comunista Marisela Santibáñez, durante su alocución, expuso los argumentos en defensa del levantamiento del secreto bancario:

“Creemos que el ataque debe ser más profundo, y que debe estar vinculado al narcotráfico, al crimen organizado, a la producción, distribución y comercialización de las drogas. Por lo que resulta de suma importancia aprobar la propuesta que establece la obligación de levantar el secreto bancario de todos y todas las congresistas, para así prevenir los vínculos económicos con el narcotráfico y así prevenir el mayor y real problema, no el consumo recreativo del alcohol y la marihuana socialmente aceptado”.

En la vereda de en frente, el diputado Cristobal Urruticoechea, del Partido Republicano, respaldó el test, pero apuntó a una “intimidad” en lo que a las cuentas respecta:

“Deberíamos tener un control de drogas semanal. Personalmente creo que aquí deberían ser sometidos todos los que han sido elegidos y tienen alguna soberanía popular. No estoy de acuerdo en meterse en lo más íntimo de las personas, pero este es un cargo público. Por lo tanto, meterse en la cuenta bancaria de alguien es un tema tremendamente personal. No tiene justificación. Es una jugarreta. El comunismo y el Frente Amplio hacen jugarretas para salir libres. La cuenta bancaria es personal. Nosotros ahora somos personas públicas, por lo tanto, que se traduzca públicamente el examen de drogas me parece perfecto”.

Queda esperar el resultado de la votación.