Ministra Siches y estado de excepción: “Creo que nadie quiere a los militares en la zona, pero son instrumentos necesarios”

La ministra del Interior, Izkia Siches, se refirió este martes al estado de excepción constitucional que se decretó en las rutas y caminos de la macrozona sur, junto con responder a la acusación constitucional en su contra que anunció la bancada del Partido Republicano.

En conversación con Meganoticias, la jefa de gabinete defendió la agenda del Gobierno en las regiones del Biobío y La Araucanía. Enfatizó que si bien el estado de emergencia “nadie lo puede ver como una real solución a los problemas de fondo”, también afirmó que “no nos hemos desdibujado” de las medidas a largo plazo.

Siches remarcó que están comprometidos a mantener “tanto el libre tránsito como el necesario suministro y la seguridad de las vías”.

“El estado de excepción no es la solución”

“Después de conversar y discutir con nuestras bancadas, con los partidos de Gobierno, llegamos a la respuesta de utilizar los instrumentos disponibles en el Estado de Derecho y entendiendo que nuestro gobierno no es igual que el anterior y que podíamos establecer y utilizar estos instrumentos en este contexto”, argumentó.

Agregó que “nuestro gobierno está comprometido con una agenda que no se ha desdibujado desde el inicio, que es avanzar en los problemas de fondo. Por una parte, ir a buscar y detener a las personas que están en el crimen organizado y la delincuencia, pero también, y separar muy claramente, lo que es una agenda en torno a nuestros pueblos originarios fuertemente establecida”.

La ministra Siches subrayó, ante la insistencia de la pregunta sobre por qué cedieron al decreto en lugar de presentar una reforma constitucional, que “nosotros entendemos muy claramente que el estado de excepción constitucional no es la solución para nada. Ni para perseguir al crimen organizado, como tampoco para detener los enfrentamientos que hay en el territorio”.

📺 #MeganoticiasPrime | Ministra Siches: "No queremos ser el gobierno en el que un militar mate a un comunero" 📡 Señal en vivo » https://t.co/6Gu7yzGMH7 📡 Señal YouTube » https://t.co/ShAexkKQAK pic.twitter.com/f1dznPqmLn — Meganoticias (@meganoticiascl) May 18, 2022

“Nadie quiere tener que necesitar a las Fuerzas Armadas”

Consultada sobre si cree que hay “terrorismo” en la macrozona sur, la titular de Interior indicó que “las teorías jurídicas son evidentemente del Poder judicial y hasta la fecha ninguna de las sanciones judiciales ha utilizado estos términos para poder objetivar. Desde nuestra perspectiva hay delitos comunes que deben ser perseguidos, ocurre en muchas de nuestras poblaciones del país, tanto atentados, robos, y lo hemos visto en todos estos años”.

“Más que esas categorías, lo que importa es poder separar la paja del trigo y poder dedicar a justamente desmantelar las bandas. Pero también no perder de vista que tenemos un problema histórico y centenario en los cuales los gobiernos no se han podido hacer cargo y seguimos igual que decididos que el primer día”.

Respecto del Partido Comunista, Siches recalcó que “se ha intentado establecer esta suerte de relato por parte de los medios de comunicación, de que ellos quisieron doblar la mano. Yo creo que nadie quiere a los militares en la zona, el Gobierno tampoco quiere a los militares en la zona“.

“Es un consenso dentro de nuestro Gobierno: nadie quiere tener que necesitar a las Fuerzas Armadas para el control del orden público ni los civiles, pero entendemos que son instrumentos necesarios. Todos entienden que esto no lo soluciona, tuvimos a los militares hace muy poco, por seis meses, y nada se resolvió”, subrayó la ministra Izkia Siches.

La acusación constitucional

Finalmente, la ministra Izkia Siches respondió al anuncio de acusación constitucional por parte de la bancada del Partido Republicano, quienes apuntan a la falta de medidas concretas para frenar la escalada de violencia en la macrozona sur.

“Primero espero conocer el texto, porque me llama la atención que parlamentarios presenten algo de esta magnitud, sin haber presentado el texto, haciendo sólo un anuncio comunicacional y tampoco señalando claramente cuáles son las infracciones que he cometido como ministra del Interior”, contestó la secretaria de Estado.

Y añadió que “más allá de eso, creo que a la ciudadanía no le importan las peleas políticas, le importa realmente hacernos cargo de la seguridad. Es en lo que hemos estado trabajado y este jueves vamos a estar mostrando una agenda para poder disminuir la capacidad de fuego en nuestras calles”.

Ante la pregunta sobre si ha pensado en renunciar, Siches expresó que “nunca he sido una mujer que no se enfrenta a desafíos complejos. Me tocó dirigir el Colegio Médico cuando la pandemia estaba en su peor momento y llamamos a acuerdos transversales para poder avanzar. Me tocó sumarme a la campaña del Presidente Boric en segunda vuelta, en un momento donde pensábamos que íbamos a perder. Y lo enfrenté con tenacidad, pero también con mucho compromiso”.