La seguridad ha sido uno de los temas que se ha tomado la agenda de Gobierno en las primeras semanas de instalación de la administración del Presidente Gabriel Boric. La responsabilidad recae, en una parte, en la ministra del Interior, Izkia Siches, y en cómo ella, junto a su equipo, direccionan las medidas preventivas y reactivas.

Visto así, se identifican dos niveles para analizar la situación: primero, las cifras de los hechos delictuales, que han sido sostenidas en el tiempo, siendo la violencia utilizada en estos hechos el factor que se ha agravado. El segundo de los niveles es el político: cómo se intentar hacer qué cosa, hablando con quiénes y para cuál fin. Sobre esto último, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), fue crítica: en conversación con ADN Hoy, dijo de la encargada de la seguridad nacional que “si ella no se sentía capacitada para ser Presidenta, no veo cómo aceptó ser ministra del Interior. Claramente no tenía ninguna experiencia en administrar, no tenía experiencia legislativa ni política, y siento que fue osada al aceptar ese cargo. Yo que ella, habría partido con el ministerio de Salud para adquirir esa experiencia”.

En esa línea, la edil apuntó a un reconocimiento de las capacidades por sobre el género para estar en uno u otro cargo. Así, puso de ejemplo a la municipalidad que dirige: “Tenemos por lo menos la mitad de los directores que son mujeres. Nosotros las hemos escogido porque son buenas, no porque son mujeres. A mi lo que más me importa es que la persona lo haga bien, hombre o mujer. Y ella misma (Izkia Siches), en una entrevista, dijo que no se sentía capacitada para ser Presidenta de la República porque le faltaban muchas cosas, creo que dijo también ‘voy a dar jugo‘. Ser ministro del Interior es lo más parecido que hay a ser Presidente”.

Violencia en el país: “Sorprende y da rabia que los hayan insultado y hoy necesiten de ellos (carabineros)”

La primera semana de mayo llegó con un anuncio: un reforzamiento de la dotación de Carabineros en ciertas comunas del país (en promedio, 41 funcionarios por comuna). La medida fue criticada por los criterios utilizados para definir en qué lugar del país se implementaría, pero para Matthei, habla más de un tránsito político, de una vereda a otra.

“Me alegra que quieran más carabineros, porque hasta hace un tiempo atrás eran pacos con un apellido con cu…”, señaló de entra la edil. Y luego agregó: “Sorprende y da rabia que primero los hayan insultado tanto y hoy necesiten de ellos. Hoy nos debemos preocupar de la violencia, pero no debería ser solo de Carabineros. Acá tenemos un sistema en el que involucra a los vecinos. Nosotros podemos financiar a la seguridad ciudadana, pero hay municipios que no. Y ellos, lo de seguridad ciudadana, no funcionan sin la alarma de los vecinos. Decir que esto es pura tarea de Carabineros y la PDI no es así”.

Su solución está hacia el centro del continente: “Como país debemos mirar a Medellín: se intervino una parte de la ciudad, pero no solamente les quitabas la droga, los autos, las casas, sino que también mejoras colegios, parques. Hay una intervención social, más allá de los Carabineros”.

Con todo, el presidente de su partido, Javier Macaya, acusó recibo del llamado del Presidente Boric sobre buscar un gran acuerdo nacional para enfrentar la violencia. “Si el acuerdo ayuda, hay que hacerlo”, acotó Matthei, pero agregó que es “una forma de diluir la responsabilidad, porque él (Gabriel Boric), como Presidente, tiene la responsabilidad, las herramientas y el mandato. Ellos fueron tan brutales en sus críticas, de que eran violadores de derechos humanos, que los pacos eran torturadores, que finalmente hoy no se atreve a actuar solo. En el fondo, está desdiciéndose de cuando era diputado, y de lo que dijo también el entonces diputado Jackson, en cuanto a que se opusieron a todos los proyectos de ley que eran para enfrentar la violencia. Uno sentía más bien que la estaban alentado”.

“A mi me provoca mucha rabia, porque la forma en la que se comportaron fue de una irresponsabilidad hacia el país, brutal. Con toda la rabia, me la tendré que tragar, porque al final, la situación en Chile es tan sumamente grave que si no actuamos ahora, todos unidos, Chile puede terminar siendo un Estado fallido. Si quiero decir que gran parte de la responsabilidad de cómo estamos hoy, obviamente recae en esos sectores que alentaron la violencia, que nunca dijeron una palabra contra ella, que se opusieron a todas las normas para mejorar la seguridad, y que ahora requieren un acuerdo nacional y que no lo requieren, sino que es su responsabilidad”, señaló la expresidenciable.