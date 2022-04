Gobierno se reúne con la DC: Abordan relación con parlamentarios tras desencuentros

Durante esta jornada, la nueva directiva de la Democracia Cristiana y parte de la bancada parlamentaria sostuvieron una reunión con el Presidente de la República Gabriel Boric, luego de una serie de desencuentros.

Esto debido a las votaciones por proyectos de retiro, donde rechazaron la iniciativa del Gobierno, y a la polémica por el supuesto telefonazo del ministro de Hacienda Mario Marcel a la colectividad para felicitarlos por el rechazo a estos proyectos, algo que fue descartado por la propia cartera y el jefe de bancada Eric Aedo.

El presidente de la DC y alcalde de La Granja, Felipe Delpin, sostuvo que la relación entre el Gobierno y la colectividad debe ser “institucional”, y no hablar diputado por diputado, puesto que el ‘perkinear’ a los parlamentarios es un práctica “retrógrada” que ha dañado a la política chilena. “La relación debe ser institucional entre el Gobierno y la Democracia Cristiana. El Presidente ha vuelto a ratificar su convicción de que hay que fortalecer a los partidos políticos, que él cree en ellos, y por lo tanto el diálogo va a ser institucional”, señaló.

“Lo que importa es que las relaciones sean institucionales, y no diputado por diputado. Eso no nos gusta, es una práctica antigua, retrógrada, que ha dañado a la política chilena cuando se ‘perkinea’ a los parlamentarios“, agregó.

Asimismo, sostuvo que no está en los planes de la DC ingresar a la coalición de Gobierno. “Vamos a participar de cada una de las conversaciones que nos inviten, pero no hemos discutido y no estamos en el ánimo de entrar en el Gobierno“, indicó Delpin.

Por otro lado, Eric Aedo detalló que se le planteó al Ejecutivo la idea de una rebaja transitoria del IVA, lo cual será trabajo en conjunto por la Democracia Cristiana y el Gobierno. “Nosotros le planteamos al Presidente como bancada la rebaja transitoria del IVA. El Gobierno mira con algunos grados de dificultad esa propuesta. Entonces, lo que nosotros hemos concordado es buscar juntos una alternativa a esa alza de alimentos que, obviamente, sirva a la gente. En eso el Gobierno nos ha pedido colaboración, y nosotros vamos a colaborar“, cerró.