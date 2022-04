Durante este miércoles, el ministro de Hacienda, Mario Marcel se refirió a los dichos que indicaba que realizó un llamado al jefe de la bancada de la DC, Eric Aedo, para celebrar el rechazo a los proyectos de retiro de fondos de pensiones, el pasado lunes en el Congreso, situación que descartó “tajantemente”.

Todo esto se inició este miércoles, luego que el subjefe de la bancada DC, Felipe Camaño afirmó que el ministro Mario Marcel, habría realizado una llamada al diputado Eric Aedo, celebrando el rechazo en la votación del proyecto de retiro ‘acotado’ presentado por el Gobierno.

Al respecto, en un comunicado emitido por el Ministerio de Hacienda, la cartera aclaró que “el ministro Marcel descarta tajantemente que en los días posteriores hubiese conversado con algún parlamentario utilizando las palabras expresadas por el diputado Camaño”.

“Ello también fue desmentido por el jefe de bancada de la DC, diputado Eric Aedo, quien habría sido el supuesto receptor del mensaje. El diputado Aedo afirmó: ‘Felipe Camaño se confundió y entregó una información que es errónea, no es el ministro Marcel quien ha tomado el teléfono y me ha llamado. Eso no es efectivo’.

Un llamado a la responsabilidad

En tanto, desde el Ministerio de Hacienda, hicieron una llamado a “mantener responsabilidad y altura de miras en la discusión, enfocándose en los temas que realmente importan como las reformas estructurales que requiere la economía para mejorar la calidad de vida de los chilenos”.

Asimismo, dentro del texto, Hacienda aclaró que “desde que surgió la discusión sobre el proyecto que permitía efectuar un quinto retiro de los fondos previsionales, el Gobierno expresó su rechazo a tal iniciativa por el impacto que tendría sobre la inflación, las tasas de interés y sobre la economía en general”.

Es por esto, que se detalla que “el martes 12 de abril, el Gobierno presentó un proyecto de alternativa responsable al quinto retiro de los fondos previsionales, el cual buscaba aliviar los problemas de deudas financieras y no bancarias que aquejan a las familias chilenas”.