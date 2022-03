Durante la pasada jornada del lunes, los ministerios de Educación y Salud anunciaron nuevos lineamientos referidos a los cambios en los aforos para las clases presenciales.

Entre las medidas más importantes está el fin del aforo al interior de las salas de clases en caso de que el 80% de los estudiantes cuente con su vacunación contra el covid-19, y la flexibilización de la jornada escolar completa.

Una de las dudas que surgió luego de conocerse las medidas es qué sucederá con los estudiantes beneficiados con becas de desayuno y almuerzo en caso de que el establecimiento opte por una reducción en la jornada escolar. Fue el propio ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, quien en conversación con ADN Hoy respondió a estas interrogantes. “Lo más importante es señalar que la presencialidad no está en cuestionamiento“, partió señalando.

“La decisión respecto a la flexibilidad que queremos introducir en las comunidades está asociada a todos los procesos de participación que nosotros hicimos antes y después de asumir con distintos gremios, municipios, comunidades escolares, Colegio de Profesores, entre otros”, prosiguió.

“Aquellos establecimientos que no tienen las condiciones o que el retorno ha sido traumático dado la extensión de la jornada, tienen la posibilidad de acortar la jornada. En los establecimientos que tienen beneficio de alimentación o beca Junaeb, los estudiantes tienen que almorzar e irse a sus casas. Las raciones de alimentación están aseguradas para todos los estudiantes del país“, aseguró el secretario de Estado.

En la misma línea, el ministro de Educación indicó que “lo más importante que quiero comunicar es que las decisiones no se toman en la Alameda, no se toman en Santiago, no quiero tener una definición centralista. Yo estoy entregando marcos generales, con tal de que sean las propias comunidades quienes vayan decidiendo“.

Respecto a denuncias por falta de financiamiento, infraestructura o de implementos sanitarios, Marco Antonio Ávila sostuvo que “recinto que no tiene un casino para almorzar adecuadamente, no lo tenía hace 5 o 10 años. Esto es una falta de infraestructura de la que tenemos que hacernos cargo”.

En ello, el ministro de Educación afirmó que “vamos a inyectar recursos frescos en los establecimientos que permitan la compra de elementos de protección personal“.

Finalmente, la autoridad reveló que en cuatro semanas más se evaluarán estas medidas para analizar un posible extensión o su revocamiento.