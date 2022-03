Diputada Cariola acusa “misoginia” en críticas al nombramiento de Bárbara Figueroa como embajadora

Una oleada de críticas despertó la decisión del Presidente de la República, Gabriel Boric, de nombrar a la expresidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) Bárbara Figueroa (PC) como embajadora de Chile en Argentina.

El senador Felipe Kast acusó “pituto” en la designación y apuntó a que la nueva administración está usando al “Estado como agencia de empleo y premio de consuelo para los amigos”.

El senador Rojo Edwards (Republicano) señaló que “el nombramiento de Bárbara Figueroa en Argentina es impresentable, no solo porque no se caracteriza por tener relaciones diplomáticas, o una forma diplomática, sino además porque el PC no ha tenido buenas relaciones con el Justicialismo”.

Mientras, el excandidato presidencial del sector José Antonio Kast señaló que “es absurdo. Lo hacen para cambiar el foco de atención y después dirán que nunca fue verdad”.

En su defensa salió su correligionaria, la diputada Karol Cariola (PC): “El Presidente Gabriel Boric tiene todo el derecho de poder definir sus equipos nacionales y en el extranjero. Nosotros le dimos la potestad de eso”.

“Bárbara Figueroa es una dirigenta social y política que tiene todas las condiciones para poder jugar cualquier rol en este país. Me parece muy lamentable la misoginia que se da a propósito de cuestionamientos al rol que una mujer y dirigenta social política tiene. Creo que tiene todas las capacidades”, agregó.

Este martes, el PC confirmó que el Mandatario Boric nombró a Bárbara Figueroa a la cabeza de la embajada de Chile en Argentina.