Presidente Boric: “Si es que se insiste en que personas como Errázuriz y Ezzati estén presentes, yo no voy a estar presente”

En entrevista con las radios de Ibero Americana Radio Chile, el Presidente Gabriel Boric reiteró sus críticas por la presencia del ex arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, en la oración ecuménica del pasado sábado en la Catedral Metropolitana.

“La Iglesia ha perdido perdón. Las máximas autoridades de la Iglesia tienen una responsabilidad en el encubrimiento activo de casos”, dijo el Mandatario en conversación con ADN.

“No soy un juez y eso le corresponde a la Justicia. Lo que digo es que es evidente que ha habido acciones graves y que hay que tener cuidado en las formas. La presencia del señor Ezzati y el señor Errázuriz, me imagino que no querían provocar, pero es inaceptable”, aclaró.

Respecto a una eventual presencia suya en actividades de la Iglesia, como el Te Deum Ecuménico, Boric afirmó: “Si es que se insiste en que personas como Errázuriz y Ezzati estén presentes, yo no voy a estar presente”.

Eso sí, el Mandatario aclaró que “no quiero entrar en una guerra contra la Iglesia. Tengo profundo respeto por la labor que han realizado las iglesias con los que más sufren”.

La convocatoria a Felipe Berríos

Polémica causó el comunicado de la Compañía de Jesús en la que se afirmaba que el sacerdote jesuita Felipe Berríos había sido convocado como “coordinador nacional de campamentos”, algo que fue descartado por el nuevo Ejecutivo.

“Lo que el ministro Montes me planteó -y me parece correcto- es que quiere convocar a un consejo externo de gente que tenga experiencia en materia de campamentos”, dijo Boric, que aclaró que “no hay ningún cargo” para Berríos. “No es autoridad de Gobierno. No corresponde que ninguna autoridad eclesiástica sea autoridad de Gobierno”.

Añadió que durante los próximos días el ministro de Vivienda, Carlos Montes, se referirá al tema, y que el comunicado de los jesuitas “es un error”.