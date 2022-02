A solo semanas de que asuma el gobierno del Presidente electo, Gabriel Boric, ya comenzaron los movimientos políticos.

A partir de este lunes comenzaron las reuniones bilaterales entre los ministros salientes y los entrantes hasta que se haga oficial el cambio de mando, cuando el Presidente Sebastián Piñera le haga entrega de la banda presidencial a Gabriel Boric.

La primera reunión pactada fue entre el actual ministro del Interior, Rodrigo Delgado, e Izkia Siches, la futura representante de la misma cartera.

“Quiero destacar que ha sido una reunión de muy buen tono, buen ánimo, donde compartimos no solo aspectos técnicos, sino también los desafíos que deben abordar las nuevas autoridades”, señaló el actual ministro luego del encuentro. “Las definiciones sobre qué hará la próxima administración, no me corresponde a mí decirlo”.

🔴 AHORA | Izkia Siches y reunión con ministro del Interior: "Esperamos seguir dialogando con el ministro Delgado y su equipo" 📻 https://t.co/8szv34JQPF pic.twitter.com/ahsJXjRy1f — Radio ADN (@adnradiochile) February 21, 2022

En tanto, la futura ministra Sichel agregó: “Hemos hecho algunas solicitudes específicas en áreas que son sensibles como seguridad, reforma a las policías, lo que ocurre con las movilizaciones sociales”.

Durante el día siguen reuniones como la del ministerio de Secretaría General de la Presidencia entre Juan José Ossa y Giorgio Jackson.

Posteriormente será la del ministerio de Secretaría General de Gobierno entre Jaime Belollio y Camila Vallejo.

Según el analista político de la Universidad de Osorno, Mauricio Morales, este tipo de encuentros es una muy buena señal para la democracia que se hagan este tipo de reuniones, para compartir conocimientos desde los ministros actuales hacia los nuevos jefes de cartera que asumen el 11 de marzo.

“Si hay algo que mantener, es el proceso de vacunación que el Gobierno ha desarrollado. Creo que es lo único rescatable“, planteó además el académico.