Pepe Mujica a Gabriel Boric: “Cuida el corazón, la moral y la presencia”

Durante la mañana de este martes el Presidente electo Gabriel Boric participó en una entrevista con el medio uruguayo M24 sobre los desafíos para los próximos cuatro años, de cara al inminente cambio de mando a ocurrir en 11 de marzo próximo. La instancia tuvo un invitado especial: el expresidente charrúa José “Pepe” Mujica.

Si bien es conocida la relación entre el exmandatario Mujica y el futuro Presidente Boric (el propio magallánico ha señalado en público que el Frente Amplio uruguayo fue referencia e influencia en la coalición chilena, sin mencionar la aparición de Mujica en la franja de campaña), en esta oportunidad el tono fue de colegas, considerando el triunfo del también parlamentario de Convergencia Social.

Lo primero que hizo Mujica al momento de ingresar a la entrevista fue abordar la desigualdad en el país: “La gente (chilenos que lo visitaban) me decía que se endeudaban 20 años para sacar una carrera. Una sociedad puede tener éxito económico y una deuda social terrible. Ese es el trabajo por delante. ¿Qué sentido tiene el crecimiento en la economía si no se eleva al fondo de la sociedad y si la prosperidad no se reparte?”.

“Parece que la causa de la vida es pasar privaciones, pero no: la causa de la vida es ser feliz. Necesitamos desparramar felicidad, porque al final hasta los propios acomodados terminan viviendo mal. Se va acumulando un odio desmesurado en la propia sociedad. En realidad el reparto del crecimiento económico es esencial”, desarrolló el expresidente uruguayo, precisando que los diálogos con chilenos ocurrieron justo antes del 18 de octubre de 2019.

El punto en el que se quedó el Presidente electo Boric fue el de los errores y los aprendizajes que se puedan sacar de ellos: “De alguna manera, Pepe, somos parte de tus semillas”.

“Nos toca escuchar, aprender y te agradezco que nos invites a no cometer los errores que cometieron. Muchas veces la carga de las generaciones anteriores vienen con el traspaso del miedo; yo prefiero que vengan en toda su realidad, para aprender de eso, y no del miedo. No quedarnos de brazos amarrados por no saber qué hacer y no quedarnos con lo mismo”, agregó el Presidente.

Hacia el final del diálogo, Mujica lo aconsejó más allá de lo estrictamente político: “Cuida el corazón, la moral, la presencia, porque cuando se está aparentemente arriba más que nunca no hay que olvidarse de los que están muy abajo, y quienes pelean por la igualdad por mitigar las desigualdades tienen que expresarlo todo el resto de su vida”.

Finalmente, el expresidente charrúa hizo un compromiso: “Estaré contigo”.

