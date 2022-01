Gabriel Boric compromete “todo mi apoyo y respaldo” a María Elisa Quinteros como presidenta de la Convención

El Presidente electo Gabriel Boric felicitó a la recién elegida presidenta de la mesa directiva de la Convención, María Elisa Quinteros. “Es una gran noticia que haya salido humo blanco, que una persona proveniente de movimientos sociales, de región, una mujer, vaya a presidir la Convención Constitucional. Estoy muy contento”, señaló.

Además, comprometió “todo mi apoyo y mi respaldo para el proceso constituyente. No me cabe duda de que será una gran presidenta y que sepa que cuenta, respetando la autonomía que le corresponde a la Convención Constitucional, con todo el apoyo entusiasta del Ejecutivo”.

Sobre el rol del Frente Amplio (coalición del Mandatario electo) en la votación -que no respaldó a Quinteros en favor de la Beatriz Sánchez-, señaló que “quizá esto es algo que no se esperaba antes, pero a mí por lo menos me encorazona y esperanza. Así que independiente de las vicisitudes que tuvo el proceso, bienvenido sea el resultado”.

Antes, y a través de su cuenta de Twitter, el diputado había señalado: “Hay veces en que de situaciones difíciles emergen buenas y esperanzadoras noticias y creo que este es el caso”.

Las felicitaciones de la mesa

La presidenta saliente del órgano constitucional, Elisa Loncon, dio su respaldo a Quinteros en la votación y tras ella, señaló: “Estoy a tu disposición para lo que requieras. ¡Newen y poyewvn preside!”.

Mientras, el vicepresidente Jaime Bassa, que votó a Sánchez, escribió en sus redes sociales: “El proceso constituyente sigue su rumbo según lo previsto, con la renovación de la Mesa. Cuente con todo mi apoyo, presidenta”.