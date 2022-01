Hugo Gutiérrez, “sorprendido” con el gabinete de Boric: “No sabía que Apruebo Dignidad tenía un acuerdo con la ex Concertación”

No estaba muy conforme el convencional comunista Hugo Gutiérrez tras la presentación del equipo ministerial del Presidente electo Gabriel Boric. Irónico, el exdiputado felicitó al Partido Socialista por sus tres militantes en el gabinete, los mismos que tiene el PC.

“No sabía que Apruebo Dignidad tenía un acuerdo con la ex Concertación, entonces me sorprendí un poco. Yo no puedo menos que felicitar al PS, qué manera de ganar perdiendo”, dijo. “Se quedó con Hacienda, con Cancillería, con Vivienda, y puede que aparezca por ahí otro independiente socialista”.

Mario Marcel en Hacienda, Maya Fernández en Defensa Nacional y Carlos Montes en Vivienda son los socialistas en el equipo ministerial. El PC tiene a Camila Vallejo en la Vocería, Jeannette Jara en Trabajo y Flavio Salazar en Ciencias. Los independientes, sin embargo, son los que predominan (7).

Antes, a través de su cuenta de Twitter, Gutiérrez había citado la felicitación de Andrónico Luksic a Marcel escribiendo “A la inversa, ¡cuando los perros no ladran…! (sic)”.

Igual, Gutiérrez mesuró sus palabras: “Son cosas que el Presidente electo tiene que balancear, de equilibrios que tiene que conseguir en función de lo que pasa en el Parlamento”.

Además, dijo que espera “que el gabinete esté a la altura de las circunstancias” y que “el Presidente que hemos elegido los chilenos y chilenas esté trabajando en función de la Convención”.

Sobre eventuales tensiones en dos polos del gabinete -Apruebo Dignidad y quienes fueron parte de Nuevo Pacto Social-, el convencional PC señaló que “espero que lo que hemos visto en esta Convención entre el Frente Amplio, socialistas y nosotros no se repita en el Gobierno. Espero que el Presidente electo sepa entender que hay tensiones, creo en la inteligencia de Gabriel Boric”.

Y respecto al trabajo del ministro Secretario General de la Presidencia, Giorgio Jackson, que será el vínculo del Ejecutivo con el órgano constitucional, Gutiérrez valoró la capacidad del diputado RD. “Giorgio conoce bien el trabajo parlamentario, fue parte de ese Parlamento, como yo, en consecuencia hará un muy buen trabajo con un Parlamento que va a ser muy complejo. Todos sabemos que hay una fuerza relevante de la derecha y una derecha republicana aún más compleja”, dijo. “Creo que no va a estar fácil, pero Giorgio está para grandes cosas”.