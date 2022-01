Partido Republicano declinó invitación de Boric para asistir a anuncio de gabinete

A través de un comunicado, el Partido Republicano declinó la invitación que realizó el Presidente electo, Gabriel Boric, a la ceremonia en la que entregará los nombres de los ministros y ministras que conformarán su gabinete.

“Declaramos, como Partido Republicano, que si bien agradecemos la invitación, no asistiremos a la instancia que se realizará en el Museo de Historia Natural porque se trata de un acto particular sobre las decisiones del presidente electo y no corresponde a un acto oficial de gobierno“, argumentaron desde la tienda de derecha.

Además, señalaron que “como Republicanos, siempre vamos a estar para honrar las tradiciones republicanas y los actos oficiales“.

“Le deseamos a los ministros que serán designados el mayor de los éxitos en sus gestiones en la medida en que trabajen para proteger y mejorar el bienestar y el futuro de todos los chilenos“, cierra el escrito del Partido Republicano en respuesta a Boric.

Recordemos que la ceremonia de presentación del gabinete del Presidente electo Gabriel Boric se realizará este viernes 21 de enero a las 09:00 horas, en el Museo Nacional de Historia Natural, ubicado en la comuna de Quinta Normal.

