Carlos Montes y eventual llegada al gabinete de Gabriel Boric: “Nadie se siente parte de algo si no se plantea un camino concreto”

Este lunes, el senador PS Carlos Montes visitó la sede del equipo del Presidente electo Gabriel Boric, en medio de las versiones que lo instalan como uno de los integrantes del futuro gabinete. Sin embargo, el parlamentario aseguró que su llegada como ministro “depende del presidente”.

Consultado por la prensa en la llamada “Moneda chica”, el parlamentario sostuvo que “es algo que a partir de lo que plantee el presidente, se va a responder. Nadie se siente parte de algo si no se plantea un camino concreto“.

Montes afirmó que hay distintas aristas en la ronda de conversaciones sobre quiénes serán los ministros de Boric. En esa línea, deslizó la posibilidad de que en el comité político semanal esté presente el presidente del socialismo, Álvaro Elizalde. “Es una forma concreta de participar, que se ha utilizado en otras ocasiones”, indicó el senador.

“Depende del presidente”

Respecto de la postura del Partido Socialista, comentó que “está en la disposición general para que a este gobierno le vaya bien, lo haga lo mejor posible, y que la energía socialista esté muy presente en todo”.

Acerca de su reunión con el Presidente electo Gabriel Boric, Carlos Montes declinó profundizar en su contenido y afirmó que “no entramos específicamente en gabinete, este es un tema que él va a plantear el viernes en la mañana”.

Lo anterior, en alusión a la actividad que realizará el futuro Mandatario en el Museo Nacional de Historia Natural. Se espera que en esa instancia dé a conocer los 24 ministros que integrarán su gabinete.

Si bien Montes no descartó su asistencia al evento, insistió en que no sabe si formará parte del equipo o no. “¿Cómo voy a contestar eso? Eso depende del presidente y de la decisión que él tome. Y del conjunto de personas que se van a reunir el viernes”, remarcó.