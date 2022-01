Chile Vamos solicitó reunión a Gabriel Boric: “Nos preocupan las tremendas expectativas que se han sembrado”

Chile Vamos envió una carta al Presidente electo Gabriel Boric, por medio de la cual advirtieron su preocupación frente a “las tremendas expectativas que se han sembrado en nuestros compatriotas”, respecto a la futura administración del aún diputado, por lo que le solicitaron establecer una reunión en conjunto.

La misiva fue enviada por los timoneles de Chile Vamos, Javier Macaya (UDI), Francisco Chahuán (RN), Andrés Molina (Evópoli) y Rodrigo Caramori (PRI), con el fin de actuar en bloque para evitar que el futuro gobierno de Boric los divida, según consignó La Tercera.

En tanto, Chile Vamos aseguró que Boric ya recibió el escrito y que se instruyó a su recién nombrado jefe de gabinete, Matías Meza-Lopehandía, concordar una reunión.

¿Qué dice la carta enviada a Boric?

Para iniciar el escrito, Chile Vamos sostuvo: “Quisiéramos expresarle a nombre de ese enorme grupo de votantes –que componen prácticamente la mitad del país– que ejerceremos una oposición justa, responsable y firme a su gobierno. Confiamos en sus convicciones democráticas, en el sentido de que siempre gobernará pensando en todos los chilenos: en los que lo apoyaron y los que no lo hicieron”.

“Nos empeñamos en colaborar en todo aquello que beneficie a nuestro país y, por cierto, planteamos nuestros reparos en los asuntos que estimemos que no vayan en el sentido correcto. Encontrará en nosotros una instancia abierta a un diálogo franco, constructivo y directo. Estamos seguros de que sabrá valorar esa disposición y estará disponible a generar los espacios para aquello“, agregaron.

Sin embargo, el conglomerado oficialista y futura oposición a partir del 11 de marzo, destacó que “nos preocupan las tremendas expectativas que se han sembrado en nuestros compatriotas tanto respecto del proceso constitucional como del gobierno entrante (…) más allá de nuestras diferencias, la ciudadanía espera respuesta eficaz y contundente a los dramas sociales que afectan a las familias”.

Un Constitución ajena a todo revanchismo

En base a lo anterior se detalló que se “espera una Constitución para todos los chilenos, ajena a todo revanchismo, que interprete los anhelos e ideas de los distintos sectores del país. Si tanto se argumentó que la Constitución tenía que estar fuera de la disputa política y que no tenía que responder a ningún ideólogo en particular, entonces lo razonable y coherente es que el resultado de este proceso constitucional no adolezca de los mismos vicios. Usted tiene una responsabilidad enorme en ese sentido”.

Por último, el conglomerado expresó: “Pondremos a disposición del país nuestros equipos técnicos y políticos, para asegurar que los beneficios sociales vigentes y comprometidos en el ámbito laboral, social, educacional, sanitario, habitacional y previsional se mantengan y proliferen. Confiamos en que sus ministros políticos y sectoriales generen los canales de trabajo adecuados para poder participar de esas agendas, cumpliendo nuestro rol como oposición”.