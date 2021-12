Boric dedicó palabras a los habitantes de Magallanes: “Tenemos el honor de estar en este proyecto que dirigirá el destino de la República en el próximo periodo”

El Presidente elenco, Gabriel Boric, dedicó un sentido discurso enfocados en los habitantes de Magallanes durante este martes, enfocándose en lo que significó para él ser diputado por la zona.

Al respecto, comenzó diciendo que “decidimos creer en el proyecto colectivo que teníamos, que veníamos forzando desde las movilizaciones estudiantiles, que fueron convergiendo con diferentes manifestaciones sociales, con un sin fin de tejido social que va a ser protagonista de todo lo que pase en Chile (…) Tenemos el honor de estar en este proyecto que va a dirigir el destino de la República en el próximo periodo, donde es muy importante no olvidarnos de donde venimos. En el momento en que nosotros nos mariemos, todo por lo que hemos luchado dejará de tener sentido”.

Respecto a la Asamblea Constituyente, sostuvo: “Vamos a defender este proceso constituyente, y es algo que vamos a defender para que Chile tenga por primera vez en su historia una constitución democrática, con sus pueblos originarios también (…) Vamos a estar junto en esto y hoy tenemos el honor de estar en este proyecto que va a dirigir el destino de la República en el próximo periodo”.

Tras ello, Boric tuvo palabras sobre cómo han sido los encuentros de antaño con Parlamentarios. “Yo tenía la idea de que cada vez que uno quería hablar con un parlamentario, uno tenía que ir a una oficina media gris a pedir una audiencia, pero nosotros quisimos darle vuelta a esta lógica. En este espacio público conviven la oficina parlamentaria del diputado Gabriel Boric y un espacio dedicado a la gestación y producción cultural. En este espacio físico el aire yla cultura serán parte de un ejercicio de intercambio. Trabajaremos en la autoeducación y daremos cabida a esas voces y experiencias que han sido calladas y aniquiladas”, sostuvo.

Sus palabras para Magallanes

Parte del discurso del Mandatario electo se centró en lo que fue su rol para Magallanes y cómo espera aportar a la zona siendo el Presidente de nuestro país desde marzo próximo.

“Somos parte de un proyecto colectivo y las ideas no se acaban en una sola persona. La cultura en Magallanes ha pasado por momentos tremendamente difíciles y que hoy se pueda sostener un espacio así y que podamos exportar a todo Chile, es motivo de orgullo“, sostuvo.

En esa línea, Boric añadió. “En los días que cueste ver el sol, que cueste abrirse camino, vamos a recordar que desde Magallanes intentaremos cambiar Chile con la primera campaña. Esto no se trata de mi, sino que de un proyecto colectivo del equipo (…) Estos ocho años han sido hermosos, difíciles y si no fuera por el apoyo que mucha gente anónima nos dio, no estaríamos acá”.

Finalmente tuvo palabras sobre su eslogan de campaña. “La idea de seguimos, es cuando nos estaban pegando más duro, había que apretar los dientes y seguir adelante. Hoy podemos decir con alegría y sonrisa que seguimos”, cerró.