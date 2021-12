Mario Desbordes volvió a criticar a Sebastián Sichel: “Lo de él fue un proyecto personal”

El exministro, exdiputado y extimonel de Renovación Nacional, Mario Desbordes, descartó un futuro con la derecha más dura, representada por el candidato del sector en el balotaje, José Antonio Kast. Según explicó, la decisión fue circunstancial: “una segunda vuelta es binaria, de ‘a’ o ‘b’. No hay alternativas. El mundo de centro izquierda, DC, que apoyó una candidatura que uno puede calificar perfectamente de extrema-izquierda, no se desperfiló. Resiento que la centro-derecha nos desperfilamos y la centro-izquierda, no”, señaló.

Sin embargo, fue el cambio de discurso del candidato y no el del partido o el sector lo que ocurrió en las semanas previas al 19 de diciembre: “lo que pasó en segunda vuelta lo valoro: que Kast se acercó al centro, no nosotros a la extrema derecha. Yo no me veo en una coalición con los Republicanos: ni con Kaiser, ni con De la Carrera, ni a palos. Pero sí veo a la diputada electa Chiara Barchesi, que le he leído cosas bastante atinadas”, puntualizó el líder oficialista.

Con todo, a su juicio el desafío es que “hay que volver a conversar, a dialogar. Hacer esa catarsis”.

Factor Sichel

Mario Desbordes volvió a criticar a Sebastián Sichel, asegurando que este “llegó a la coalición hace pocos años, nos pide espacio, se lo damos, gana la primaria, lo apoyamos, se desprende de los partidos, igual lo seguimos apoyando, queda cuarto en la primera vuelta. Ahora queda trabajar todos juntos y no hizo nada: se fue a la playa, mandó una carta extemporánea porque ya habíamos hecho todas esas peticiones. Nosotros no apoyamos con cheque en blanco la campaña de José Antonio Kast como sí lo hizo parte de la oposición con Gabriel Boric”.

A sus ojos, lo de Sichel fue “un proyecto personal: estuvo en la DC, se fue de la DC; estuvo en Ciudadanos, se fue de Ciudadanos. En el colectivo llegó y estuvo hasta que fue candidato. Después se fue. No tengo nada personal contra él, estamos hablando en términos políticos. Él (Sebastián Sichel) se marginó”, manifestó Mario Desbordes, agregando que “uno toma una decisión, toma una definición: pertenecer o no al colectivo”

Finalmente, sobre las primeras horas del ejercicio del Presidente electo Gabriel Boric, Desbordes lo valoró: “he visto al Gabriel de la segunda vuelta, del 15 de noviembre, no el que encara a los militares en la Alameda. Sobre quitar las querellas por ley de seguridad del Estado, creo que se equivoca. No es lo mismo ser diputado que ser Presidente. Le valoro que haya dicho que analizará caso a caso”, concluyó.