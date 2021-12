Mario Desbordes y futuro de Sebastián Sichel en Chile Vamos: “No tiene nada más que hacer”

El excandidato presidencial y expresidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, afirmó que el expresidenciable, Sebastián Sichel “no tiene nada más que hacer” en la coalición de Chile Vamos y futura oposición del Presidente electo Gabriel Boric.

En conversación con CNN Chile, Mario Desbordes criticó la figura política de Sebastián Sichel tras ser derrotado en la primera vuelta del 21 de noviembre, oportunidad donde fue superado por José Antonio Kast, quien sacó primera mayoría nacional, seguido por Boric.

“Los liderazgos de Chile Vamos no estuvieron todos, incluso algunos de los que dijeron ‘yo apoyo a Kast’ no movieron un dedo, no estuvieron en la calle”, dijo el ex ministro.

Al ser preguntado por algunos nombres, Desbordes esgrimió: “Varios. Sebastián Sichel, por supuesto”.

Sebastián Sichel “se escondió”

Al respecto, el también exminitro de Defensa complementó: “[Sichel] Postuló a ser el dirigente líder de nuestra coalición, pidió que los partidos lo aceptáramos, los partidos lo aceptamos sin ningún problema, ganó la primaria con apoyo de Renovación Nacional, de la UDI. Ganó bien la primaria, lo apoyamos todos después de eso, perdió la primera vuelta, salió en el cuarto lugar y uno dice ‘bueno, si se quiere quedar acá, si es liderazgo, tendrá que sumarse a lo que está haciendo y acordando con los partidos de Chile Vamos’”, agregó.

“¿Qué pasó con él? Se escondió, se desapareció”, afirmó tajante Desbordes y agregó: “Por lo tanto, yo creo que mostró ahí que no le interesaba este proyecto colectivo, que era algo más personal y por lo tanto en mi opinión Sebastián Sichel no tiene nada más que hacer en nuestra coalición. Tenemos que seguir trabajando con los que de verdad quieren hacer la pega y que estamos dispuestos a seguir construyendo alternativas de centroderecha”.

En esa misma línea, se le consultó a Mario Desbordes si la coalición de Chile Vamos tendrá una alianza con el Partido Republicano, encabezado por José Antonio Kast, a lo que el exdiputado declaró: “Yo creo que eso es una definición de más adelante. Yo hoy día no me veo en una coalición con Republicanos, vamos a ver qué pasa después”, contestó.los

“Liderazgos surgen, no se designan”

Pero Mario Desbordes no se quedó en estas conversación y recurrió a su cuenta de Twitter en donde publicó: “Pelear ahora por quién será el líder del sector es un error, los liderazgos surgen, no se designan. Pretender excluir a @joseantoniokast es un error, no será “el líder”, pero sin duda tendrá un rol. Único requisito para mi? Q hayan mojado la camiseta en la 1ra y 2a vuelta”.