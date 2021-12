Diputado electo Gonzalo de la Carrera admitió que ‘fake news’ sobre Boric provenían del comando de Kast

“Me enviaron una información que resultó ser falsa en el apoyo gráfico, pero no en el fondo“. Así fue como poco a poco el diputado electo del Partido Republicano, Gonzalo de la Carrera, entusiasta simpatizante del presidenciable del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, comenzaba a revelar cómo funcionaba la difusión de noticias falsas o ‘fake news’ en el periodo de campaña presidencial.

Este lunes, durante su participación en el programa Contigo en la mañana de Chilevisión, luego del domingo de balotaje, el periodista Julio César Rodríguez le preguntó si la información falsa que había difundido en sus redes sociales sobre el presidente electo Gabriel Boric provenía del comando de Kast. Inmediatamente, Gonzalo de la Carrera dijo “sí”.

El tuit con foto de la polémica: “No me dijeron que estaba trucada”

“No te voy a revelar mi fuente porque tienes fuentes, igual que yo, y no las revelas”, puntualizó después el parlamentario electo. “Me llegó de la gente que me pedía retuitear esto o hacer contenido porque, en el fondo, querían que la caja amplificadora funcionara”, argumentó después.

Luego, De la Carrera mencionó la situación del último debate entre los candidatos, cuando Boric presentó el examen de drogas que insistentemente le pidió su contendor, José Antonio Kast. Sobre ello, Montserrat Álvarez intervino: “Lo que está diciendo usted es súper grave: es decir, el comando, o alguien que no sé, le iba digitando… Le mandaba cosas para retuitear, que son fake news”, dijo la periodista.

“No generalices. Puntualmente esa foto, que acompañaba el contenido, había sido trucada por alguien“, explicó de la Carrera. “No me dijeron que estaba trucada”, agregó después.

“Yo sé, lo entiendo, pero si alguien le mandó una foto que usted creyó que era verdadera, pero estaba trucada, y la persona que se lo mandó está distribuyendo y diciéndole a usted que distribuya esto y resulta que eso es falso. Eso es distribuir y esparcir fake news, que es una estrategia de campaña que instauró Donald Trump, dentro de la máxima expresión”, espetó Álvarez.

Revisa las palabras de Gonzalo de la Carrera aquí: