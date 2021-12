Cristóbal Huneeus, director de Data Science: “Franco Parisi ya no es figura. No controla en absoluto sus votos”

Cristóbal Huneeus, director de Data Science, analizó la contundente victoria de Gabriel Boric sobre José Antonio Kast en las elecciones de segunda vuelta 2021, obteniendo el 56% de los votos con más de 4.600.000 de votantes.

Al respecto, sostuvo en ADN que “la participación subió casi en todo Chile, menos en una parte del sur y del norte, pero el resto del país o estuvieron iguales o estuvieron mayores. Fue una señal que a la gente se le puede convocar si hay una elección como la de hoy”.

En esa línea, añadió: “No sabemos cuál fue el factor que llevó a ganar a Boric, pero da la sensación que los electores más jóvenes fueron a votar en masa y en el norte Gabriel lo dio vuelta. Fue un gran acierto incluir a Izkia Siches“.

Respecto a las claves de la elección, Huneeus aseguró que “en la Región Metropolitana ganó 60-40, mientras que la de Kast en el Bío Bío apenas lo hizo por poquito, a excepción de la Araucanía. Antofagasta de Parisi fue 60-40, cosa que nadie esperaba. Me da la sensación que no solo fueron los jóvenes, sino que también en los adultos mayores. Boric apeló muy bien a la tercera edad, aunque no dudo que los jóvenes también hayan conversado con sus padres.

“Es bien impresionante que Gabriel haya ganado en la mayoría de las comunas con una tremenda votación. Kast ganó solo entre El Maule y la Araucanía, el resto lo ganó Gabriel”, agregó.

¿Efecto Parisi? “Él hoy no es figura, él ya no controla sus votos“, indicó.

¿Cuál es el mensaje real de Boric? “El que tendría que hacer es el de la segunda vuelta, cuando mete a Izkia y recibe el respaldo de otra gente que criticó, como de Ricardo Lagos y la Democracia Cristiana. Si él se queda con su mandato de la primera vuelta, terminará con el mismo número de aprobación que logró ahí”, cerró.